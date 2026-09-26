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竹縣選戰…徐欣瑩端好孕十萬禮包 鄭朝方提YouBike前半小時免費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
徐欣瑩推出第二波「2030新竹女力」政見，主打全國首發「新竹好孕10萬大禮包」、孕前健檢補助提高至3000元，以及每胎6次新生兒父母免費心理諮商。圖／徐欣瑩團隊提供
徐欣瑩推出第二波「2030新竹女力」政見，主打全國首發「新竹好孕10萬大禮包」、孕前健檢補助提高至3000元，以及每胎6次新生兒父母免費心理諮商。圖／徐欣瑩團隊提供

中秋連假竹縣選戰升溫，最新民調顯示國民黨徐欣瑩落後民進黨鄭朝方，民眾黨創黨主席柯文哲昨騎鐵馬四十公里輔選，直言「這是事實」。徐欣瑩昨端出「新竹好孕十萬大禮包」搶攻年輕家庭票，並回應已走出低潮。鄭朝方陣營強調，按既定步調推出政策。

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柯文哲昨赴新竹縣，與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠等四十人組成鐵馬隊，從竹東一路騎往湖口，全程約四十公里。為何中秋連假騎車輔選？柯笑稱「沒有樁腳，只能靠雙腳」，騎鐵馬深入地方，拉抬白營參選人聲勢。

新竹縣長楊文科是國民黨籍，竹縣被視為藍營板塊。不過，近期新竹縣長民調顯示徐欣瑩落後鄭朝方。記者昨詢問柯文哲回應，他直言「這是事實啊，你要問什麼？」

徐欣瑩昨端出「二○三○新竹女力」政見，鎖定新竹縣年輕家庭，提出「新竹好孕十萬大禮包」，從懷孕、生產、坐月子到新生兒一歲前提供支持。

徐陣營表示，十萬元額度涵蓋懷孕慶賀禮金、懷孕期間營養補助、生育獎勵金，以及產婦、新生兒營養補助等。孕婦吃的維他命、新生兒的奶粉都可以納入，補助上限為十萬元，申請細節仍在研議。

徐另提出女性孕前健檢補助提高至三千元，擴大名額及檢查內容，納入貧血、甲狀腺、免疫及生殖健康風險評估；新生兒父母每胎提供六次免費心理諮商，協助面對產後憂鬱、育兒焦慮及夫妻角色調適等問題。

對柯文哲談話，徐欣瑩回應，所有民調顯示她已走出最艱困的時候，藍綠對決態勢已成，選戰定調為「廉能政治對上金權政治」。

柯文哲於新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供
柯文哲於新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供

鄭朝方團隊表示，相關政策依既定節奏提出，不因其他人的政策而跟進。鄭朝方近期提出廣設YouBike站點、前半小時免費、「點亮新竹縣」及盤整地下道、涵洞等政見，後續將提出生育、托育及年輕家庭支持政策。

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