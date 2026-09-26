選情初探／彰化市長 暌違12年再現藍綠對決

彰化市長選戰暌違十二年再現藍綠對決，民進黨三十一歲縣議員黃柏瑜對上國民黨五十一歲市民代表會主席陳文賓，形成「世代與經驗」對決。彰化市傳統藍大於綠，但綠營已連續執政十七年，藍營此次整合後力拚翻盤，選情格外緊繃。

彰化市的選民約十八萬人，傳統政治結構藍大於綠，但最近四屆因藍營分裂，讓綠營連續執政十七年，加上地方與中央執政資源挹注，綠營實力大幅增長，對黃柏瑜相對有利。

藍營則擁有基層的里長與組織運作，基本盤仍稍高於綠營，隨著縣議員温芝樺初選敗陣退出，以及無黨籍前縣議員黃玉芬棄選，讓陳文賓順利整合，形成藍綠對決態勢，對黃柏瑜力保綠營江山，是嚴峻的挑戰。

黃柏瑜是現任縣議員，年輕加上留學英國的背景，對吸引年輕、女性及中間選民有一定優勢，並與民進黨縣長參選人陳素月相互拉抬，加上家族醫界背景，有助於拓展傳統綠營以外的支持者。

黃柏瑜自許「少年市長」，強調將發揮新世代特質，市縣同心全力推動三大市政方向，即力挺青年首購與青創利息補貼打造「青年城市」、落實營養午餐升級與智慧安全校園打造「文教城市」，並攜手推動「彰化大車站計畫」串聯台鐵宿舍群與鐵道觀光綠廊打造「宜居城市」。

陳文賓是現任市代會主席，對市政嫻熟，並獲得基層、里長及社團組織力挺，是實力派戰將，擁有極高的黏著度與號召力，地方認為有望奪回彰化市。

陳文賓指出，彰化市正面臨交通壅塞、停車空間不足、各區發展不均，以及長者、弱勢與育兒家庭照顧等迫切問題，尤其攸關城市發展的彰化市鐵路高架化、捷運延伸彰化及東區都市計畫延宕多年，必須積極協調、持續爭取、緊盯進度，讓市民看見成果。

彰化市長選戰將回歸藍綠基本盤，也是參選人個人特質的對決，如何爭取兩成中間選民支持，以及最後的組織動員，將是決定勝負的關鍵。