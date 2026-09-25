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獨／柯文哲中秋跑攤遇藍綠 鄭朝方主動握手、徐欣瑩陣營疑避同台頻問「走了沒」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
據民眾黨隨行人士指出，柯文哲晚間先陪同議員參選人陳岫玫跑湖口行程，期間徐欣瑩陣營人員不斷私下跟活動主辦方詢問「柯文哲走了沒」，看似非常戒備、很怕跟民眾黨同台。圖／讀者提供
據民眾黨隨行人士指出，柯文哲晚間先陪同議員參選人陳岫玫跑湖口行程，期間徐欣瑩陣營人員不斷私下跟活動主辦方詢問「柯文哲走了沒」，看似非常戒備、很怕跟民眾黨同台。圖／讀者提供

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣輔選，晚間跑中秋活動出現選戰插曲。柯與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方巧遇，鄭主動上前握手寒暄；另一頭國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營則在確認柯離場後才現身，同一晚藍綠陣營與柯互動形成反差。

2026九合一選舉

柯文哲今天率竹北市長參選人邱臣遠及黨籍議員參選人林碩彥、陳岫玫、游雅婷、徐勝凌、鍾心渝等人，組成「阿北鐵馬隊」，下午從竹東火車站出發，一路騎往竹北、新豐、湖口，全程約40公里，沿途替黨籍參選人輔選。

柯文哲出發前被問到為何選在中秋連假騎腳踏車輔選，笑稱「沒有樁腳，只能靠雙腳」，並表示「沒有財力只能靠體力，沒有政治算計只能正直誠信」。車隊一路騎至湖口，傍晚抵達陳岫玫競選總部後，晚間繼續跑中秋活動。

據民眾黨隨行人士指出，柯文哲晚間先陪同議員參選人陳岫玫跑湖口行程，期間徐欣瑩陣營人馬不斷私下向活動主辦方詢問「柯文哲走了沒」，看似非常戒備、很怕跟民眾黨同台，直到柯離開後，徐欣瑩陣營才抵達現場，雙方並未碰面。

柯文哲隨後轉往新豐鄉中秋晚會，陪同議員參選人徐勝凌跑攤，現場則意外碰上鄭朝方。鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄，柯文哲還對鄭說「我跟你哥哥比較熟」，鄭則回應「謝謝、謝謝」，雙方短暫互動約2分鐘後，各自繼續跑行程。

同樣是碰上柯文哲，藍綠陣營中秋跑攤卻出現截然不同的場景，讓竹縣選戰的藍白競合更添話題。

柯文哲於新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供
柯文哲於新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供

徐欣瑩 鄭朝方 柯文哲 2026九合一選舉 新竹縣選舉 民眾黨 國民黨 民進黨 中秋

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