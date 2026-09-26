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首都之戰 藍綠攻防激烈 蔣市府闢謠

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣楊正海／台北報導

台北市長選舉藍綠對立激烈，綠營連日猛打金華國中集體食物中毒，教育局回擊，該校沒有出現集體食物中毒，請勿抹煞一線教職人員辛勞。甚至文化局推「台北文化小旅行：梵谷篇」，也被民進黨市長參選人沈伯洋指控，沒跟台北結合。

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藍營批，梵谷是媒介，台北才是主角，沈伯洋把世界藝術與台北城市文化相遇的活動，又硬要變成選舉攻防。

藍營人士指出，首都之戰全國關注，現在遇到抹黑戰術多，遇到不符事實指控，就要立即反應，否則謠言會在社群、演算法不斷增生，蔣市府絕對要特別注意。

民進黨議員簡舒培日前指出，接獲金華國中家長陳情，九月四日學生和老師吃營養午餐的小卷，出現多班級、導師室出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」。教育局調查，僅有一名學生反應，同班另外有二位學生身體不適，排除食品中毒可能，呼籲議員不要抹殺第一線教育同仁努力。

沈伯洋昨說，確實有學生拉肚子，學生出來反映是事實，他認為市府應該做的就是，採檢體然後送驗，告訴大家結果就好了，結果市府現在說別人造謠，難道要指責這些學生「你的拉肚子是造謠嗎」？

「多次說明學生健康絕不妥協」教育局表示，該案屬不實指控，教育局與校方早已清楚說明事實與稽查處置，請勿再重複打轉，也不要抹殺與汙衊第一線教職同仁辛苦努力。

另外，北市文化小旅行找上梵谷ＩＰ，沈伯洋說，確實有點可惜，梵谷的畫來台北展示本來是美事一樁，如果能夠跟台北多做一些結合，比如說星空下的咖啡廳、放在玻璃屋內一起就很適合。「帶著梵谷認識台北的歷史、認識台北的畫家，相信梵谷自己應該也會很開心」。

國民黨議員柳采葳反問，難道國際ＩＰ到了台北，就一定要證明跟台北有血緣關係才能合作嗎？照這邏輯，高雄黃色小鴨跟高雄有什麼歷史淵源？世界各大城市又何必爭取國際展覽、藝術家和ＩＰ合作？

「梵谷是媒介，任何ＩＰ都是媒介，唯有台北才是主角」文化局長蔡詩萍表示，每一座城市，都有引進外來ＩＰ，提振在地觀光休閒的例子，並不妨礙扶持本土文創。

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