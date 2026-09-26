藍白合助攻謝國樑 童子瑋當基隆導遊

昨藍白大咖齊聚基隆助攻謝國樑，「基隆的女兒」台中市長盧秀燕昨陪謝國樑掃街，呼籲「基隆人支持基隆人」。民眾黨主席黃國昌昨出席白營小雞競選總部成立活動時也表示，全力支持謝國樑當選連任。謝說，將延續過去四年藍白合的成功方程式，無論市長或議員，藍白全力緊密配合。

中秋連假首日，仁愛市場擠滿人潮，盧秀燕由謝國樑及多位民代走訪仁愛市場拜票，攤商和民眾都爭相與盧握手合影，她還遇到昔日老師，現場互動熱絡，隨後還到二樓美食區品嚐市場特色料理，走訪途中多次出現民眾排隊等待合照場面，氣氛熱鬧。

盧秀燕說，基隆多雨，謝國樑推動室內兒童樂園提供家長與孩子不受天候影響的親子活動空間，政策獲許多家長正面回饋，也肯定仁愛市場環境改善讓經營攤商與民眾消費更舒適。謝國樑表示，盧秀燕回娘家為他加油打氣，他對勝選有信心。

民眾黨基隆市中正區市議員參選人林廷翰昨競選總部成立，民眾黨主席黃國昌也與謝國樑同台展現藍白合。黃國昌表示，全力支持謝國樑當選連任，也肯定林廷翰具備國會與市府完整歷練，將行政經驗與公共衛生專業帶回家鄉。

民進黨市長參選人、議長童子瑋昨分享參與民視「美鳳有約」節目錄影內容，與主持人陳美鳳走訪仁愛市場等地，介紹基隆飲食與城市文化。童子瑋說，美鳳姐也是道地基隆人，希望能透過節目讓更多人看見基隆。

童子瑋表示，和美鳳姐一起錄影更有一種「基隆人一起當導遊」的親切感，也走訪百年官道福德宮，介紹廟宇文化，他說從仁愛市場、在地烘焙店的香氣到廟宇所承載的城市記憶，都是構成基隆的重要元素，節目不只是介紹美食，更是基隆人在這座城市生活、創業、打拚的故事，這些值得被更多人看見。