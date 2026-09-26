聽新聞
0:00 / 0:00

佳節拜票 李四川打交通牌 蘇巧慧提偏鄉醫療

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰／新北報導
李四川昨受邀出席八里區農會「橋見幸福．柚見八里」柚香美食饗宴活動。記者林媛玲／攝影
李四川昨受邀出席八里區農會「橋見幸福．柚見八里」柚香美食饗宴活動。記者林媛玲／攝影

昨天中秋節，藍綠新北市長參選人把握時間拜票，國民黨李四川先赴三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申將推動八里輕軌等在地建設。

2026九合一選舉

蘇巧慧昨先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，沿途與熱情民眾自拍、握手。她說東北角醫療資源長期不足，鄉親就醫經常得奔波至基隆或汐止，加上高齡人口多，醫療及長照量都需要進一步充實。

中央刪減新北捷運補助款，持續成選舉激戰話題，藍營抨擊蘇巧慧未當面跟來站台的賴清德總統要求補助，蘇巧慧昨說，她是代表黨籍立委向總統表達因經濟成長率好，又不用舉債且財政可負擔，基於這些條件賴總統決定普發一萬元，「這是好事我們都支持，未來希望台灣經濟年年都可這麼好」。

蘇巧慧強調，至於捷運軌道建設，交通部已非常清楚說明，建設到哪裡，補助就做到哪裡，一毛都不會少。

李四川聽聞後表示，中央原本就答應要補助新北市捷運五十四點一億元工程款，新北市府是按照進度申請，照道理新北已提申請，中央就沒理由把它刪除。

李四川說，既然蘇巧慧委員一直講說「一毛都不會少」，那為什麼不可以現在就給？讓人感到很奇怪，因工程進度須要有預算支持，希望蘇巧慧委員發揮她的協調力功夫，請中央盡速把這筆錢能夠撥給新北市。

蘇巧慧昨走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供
蘇巧慧昨走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少 李四川：請她發揮協調力

新北市長陸戰…李四川鶯歌衝刺 蘇巧慧新莊造勢

不要懷疑！李四川自曝已經唱了4年歌仔戲「每年都扮皇帝」

賴總統讚賞 張善政：有弦外之音

相關新聞

遭爆打聽「柯文哲走了沒」 徐欣瑩陣營駁躲柯：兩人是世交

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣輔選，隨行人員指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營疑似怕與柯同台，不斷打聽「柯文哲走了沒」。徐欣瑩團隊反擊，直指相關說法「完全不是事實」，並強調徐與柯兩人更是世代之交，「若有機會見面怎麼可能排斥？」

首都之戰 藍綠攻防激烈 蔣市府闢謠

台北市長選舉藍綠對立激烈，綠營連日猛打金華國中集體食物中毒，教育局回擊，該校沒有出現集體食物中毒，請勿抹煞一線教職人員辛勞。甚至文化局推「台北文化小旅行：梵谷篇」，也被民進黨市長參選人沈伯洋指控，沒跟台北結合。

藍白合助攻謝國樑 童子瑋當基隆導遊

昨藍白大咖齊聚基隆助攻謝國樑，「基隆的女兒」台中市長盧秀燕昨陪謝國樑掃街，呼籲「基隆人支持基隆人」。民眾黨主席黃國昌昨出席白營小雞競選總部成立活動時也表示，全力支持謝國樑當選連任。謝說，將延續過去四年藍白合的成功方程式，無論市長或議員，藍白全力緊密配合。

佳節拜票 李四川打交通牌 蘇巧慧提偏鄉醫療

昨天中秋節，藍綠新北市長參選人把握時間拜票，國民黨李四川先赴三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申將推動八里輕軌等在地建設。

熱線柯P 柯志恩：高雄藍白合沒有問題

藍白合在新竹縣、竹北市整合破局，兩陣營決裂爭議傳外溢其他縣市，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨對此表示，藍白合在高雄不會有問題；至於近日有綠營「小雞」與沈伯洋、賴瑞隆合掛看板，她酸「別讓洋流分散大家對『他』的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。