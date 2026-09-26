佳節拜票 李四川打交通牌 蘇巧慧提偏鄉醫療

昨天中秋節，藍綠新北市長參選人把握時間拜票，國民黨李四川先赴三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申將推動八里輕軌等在地建設。

蘇巧慧昨先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，沿途與熱情民眾自拍、握手。她說東北角醫療資源長期不足，鄉親就醫經常得奔波至基隆或汐止，加上高齡人口多，醫療及長照量都需要進一步充實。

中央刪減新北捷運補助款，持續成選舉激戰話題，藍營抨擊蘇巧慧未當面跟來站台的賴清德總統要求補助，蘇巧慧昨說，她是代表黨籍立委向總統表達因經濟成長率好，又不用舉債且財政可負擔，基於這些條件賴總統決定普發一萬元，「這是好事我們都支持，未來希望台灣經濟年年都可這麼好」。

蘇巧慧強調，至於捷運軌道建設，交通部已非常清楚說明，建設到哪裡，補助就做到哪裡，一毛都不會少。

李四川聽聞後表示，中央原本就答應要補助新北市捷運五十四點一億元工程款，新北市府是按照進度申請，照道理新北已提申請，中央就沒理由把它刪除。

李四川說，既然蘇巧慧委員一直講說「一毛都不會少」，那為什麼不可以現在就給？讓人感到很奇怪，因工程進度須要有預算支持，希望蘇巧慧委員發揮她的協調力功夫，請中央盡速把這筆錢能夠撥給新北市。