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中秋掃街周春米建國市場問候攤商 蘇清泉恆春關注國旅

中央社／ 屏東縣25日電
屏東縣長周春米（前中）力拚連任，25日中秋節一早就陪同民進黨籍屏東市長參選人梁育慈（前右4）及多名黨籍民代參選人等，一同走進屏東市建國市場掃街。圖／周春米競選總部提供（中央社）
屏東縣長周春米（前中）力拚連任，25日中秋節一早就陪同民進黨籍屏東市長參選人梁育慈（前右4）及多名黨籍民代參選人等，一同走進屏東市建國市場掃街。圖／周春米競選總部提供（中央社）

今天是中秋節，爭取連任的屏東縣長周春米，一早走進屏東市建國市場問候攤商獻祝福；國民黨籍縣長候選人蘇清泉則前往恆春老街，拜票同時不忘關注國旅

2026九合一選舉

周春米今天一早陪同民進黨屏東市長候選人梁育慈，以及民進黨籍縣議員李世斌、縣議員候選人李清聖、饒怡君、蔡侑庭等人，走進屏東市建國市場，向攤商與鄉親問候，送上「中秋節快樂、月圓人團圓」祝福。

周春米表示，市場是許多家庭準備團圓的地方，也是她最能貼近鄉親生活的地方。中秋節不只要祝福大家平安圓滿，更要感謝每個在節日裡仍辛勤工作的攤商，為屏東人日常提供新鮮食材與熟悉人情味。

梁育慈表示，屏東市改變，要從認真傾聽市民、把每天大小事做好開始。她會和周春米及綠營屏東隊繼續走進市場、走入社區，讓市政與縣政攜手向前，讓鄉親感受到做事的力量。

蘇清泉下午前往恆春，與首度轉戰鎮長的同黨籍候選人盧玟欣，一同在老街掃街拜票，並祝恆春鄉親佳節愉快。

蘇清泉辦公室透過文字表示，恆春向為觀光重鎮，尤其受中國遊客喜愛，但近年兩岸關係急凍，恆春墾丁觀光旅遊業受衝擊，這是蘇清泉與盧玟欣2人參選時最關心、最急切想解決的問題。

蘇清泉表示，恆春地處偏遠，公共運輸亟待改善，因此他長期推動屏南快速道路，今年2月也已通過第一階段環評，現正進入二階環評，他在立法院努力推動，務必要在最快速度動工。

2026九合一選舉 屏東縣選舉 恆春 周春米 蘇清泉 國旅

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