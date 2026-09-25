中山大學市長青年論壇隔空交鋒 柯志恩邀辯論、賴瑞隆選交流

九合一選舉進入熱戰，除了造勢、掃街及政見宣傳，也拚青年票。台灣青年思潮協會、台灣學生聯合會、中山大學社會系學會等學生團體共同發起「2026市長參選人青年論壇」，首站鎖定高雄，邀藍綠兩黨市長人選柯志恩、賴瑞隆與青年對話，不過柯陣營喊話同台公開辯論，賴陣營選擇按原先規畫分場進行，雙方為論壇形式隔空交鋒。

柯陣營表示，兩位市長參選人都願意走進校園接受青年檢驗，應把握機會同台辯論，直接就城市治理、居住正義、交通、教育及環境等議題交換意見，柯志恩也表明願意全力配合賴瑞隆時間，希望透過公開直球對決，讓市民清楚比較兩人的政策方向與臨場反應。

藍營人士質疑，賴瑞隆先前多次向蔣萬安拋出雙城辯論，面對與他角逐高雄市長的對手柯志恩下戰帖在青年論壇同台辯論，賴卻不願正面迎戰，質疑為何捨近求遠，更喊話不要臨陣怯戰。賴陣營選擇依主辦單位規畫完整說明政策後，並讓賴瑞隆現場接受青年提問，把更多時間留給與學生實質交流。

台灣青年思潮協會理事長劉品佑說明，論壇最初規畫就是邀請兩位參選人分別舉辦兩場活動，原先構想以抽籤決定兩人登場先後，如今分開登場仍會安排相同場地、時段、流程，由相同5個團體提出同樣問題，讓學生能在一致基準下比較兩人政見。論壇聚焦居住正義、人本交通、教育、環境永續及在地發展等青年關切議題，避免參選人只談宏觀願景，卻迴避具體治理難題。

劉品佑表示，活動均安排在晚間7時至9時，首先由參選人進行20分鐘青年政見發表，接著回答提問，最後保留約1小時供現場學生問答，活動採事前報名，開放各大專院校學生參與，並以中山大學學生優先。

主辦單位指出，青年不應只在選舉時扮演投票者，更應成為地方公共事務參與者，論壇把提問權交給青年，讓青年直接向市長參選人提問，並且說出自己的想法。

主辦單位表示，賴陣營敲定10月1日晚間7時至9時，在中山大學社會科學院小劇場舉行；柯陣營也於今天提供可出席日期，待校方及協辦單位完成場地、設備與人力核對後，下周二正式公告，預定時間落在10月中旬。

主辦方強調，兩場論壇將採公平、公正、公開原則，在相同平台及條件下讓參選人接受青年檢驗。