影／訪興雅福德宮中秋餐會 沈伯洋拜票全場喊凍蒜

中秋節適逢福德正神聖誕，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區興雅福德宮參香祈福，並出席中秋平安宴向地方鄉親拜票。沈伯洋一抵達現場便引發騷動，在滿場信眾與支持者熱烈簇擁下步入會場，不少民眾紛紛拿起手機爭相卡位合照，場面熱鬧非凡。

沈伯洋披上主祭彩帶登台致詞表示，不論是里長、議員或廟方提出的地方問題清單，都是市民真正的需要，這就是未來市長與市府團隊必須解決的事。他強調，最重要的是知道市民需要什麼並全力達成，並公開向鄉親懇託支持他為台北市服務、力挺議員為地方發聲。

民進黨台北市長參選人沈伯洋前往興雅福德宮中秋餐會，在桌邊舉杯向鄉親致意。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋走入興雅福德宮平安宴逐桌向鄉親揮手致意。記者張文玠／攝影