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影／訪興雅福德宮中秋餐會 沈伯洋拜票全場喊凍蒜
中秋節適逢福德正神聖誕，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區興雅福德宮參香祈福，並出席中秋平安宴向地方鄉親拜票。沈伯洋一抵達現場便引發騷動，在滿場信眾與支持者熱烈簇擁下步入會場，不少民眾紛紛拿起手機爭相卡位合照，場面熱鬧非凡。
沈伯洋披上主祭彩帶登台致詞表示，不論是里長、議員或廟方提出的地方問題清單，都是市民真正的需要，這就是未來市長與市府團隊必須解決的事。他強調，最重要的是知道市民需要什麼並全力達成，並公開向鄉親懇託支持他為台北市服務、力挺議員為地方發聲。
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