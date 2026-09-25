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宜蘭縣長參選人林國漳Q版LINE貼圖 中秋上架

中央社／ 宜蘭縣25日電
歡慶中秋節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天推出Q版LINE貼圖。圖／截自Threads
歡慶中秋節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天推出Q版LINE貼圖。圖／截自Threads

歡慶中秋節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天推出Q版LINE貼圖，除有日常問候外，還融入防詐宣導，邀請縣民加入下載。

2026九合一選舉

林國漳競選辦公室表示，貼圖內容除有日常「早安、午安、晚安」問候外，還有很重要的「留意詐騙」；林國漳過去長期擔任防詐講座講師，常走進社區、學校和大家分享各種常見的詐騙手法與實際案例；這些年接觸下來，他更深深感受到，詐騙手法不斷翻新，提醒永遠不能少，希望大家在聊天、傳訊息的同時，也能多一個小小的提醒，保護自己，也提醒身邊的親朋好友。

此外，林國漳身為「正港宜蘭人」，在貼圖選項中，最道地的宜蘭腔也不缺席，像是「勁厲害」、「勁歹勢」都有，讓大家聊天時，也能把熟悉的宜蘭味帶進對話中。民眾可至LINE貼圖小舖中，搜尋「在地打拚－林國漳」即可下載。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 貼圖 LINE

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