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影／民進黨陳品安、林月琴中秋佳節合體彩繪文旦 祝鄉親佳節愉快

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安（前排右二）與苗栗市長參選人林月琴（前排左二） 等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，動手彩繪柚子並祝賀鄉親中秋愉快。記者胡蓬生／攝影
今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安（前排右二）與苗栗市長參選人林月琴（前排左二） 等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，動手彩繪柚子並祝賀鄉親中秋愉快。記者胡蓬生／攝影

今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與苗栗市長參選人林月琴等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，祝賀鄉親中秋愉快。兩人動手彩繪柚子、互贈中秋祝福也並肩剝柚子、暢談縣市政策，在佳節的歡樂氣氛中不見平日與對手的凌厲攻防。

2026九合一選舉

林月琴近幾週持續邀陳品安參與中央部會首長的苗栗市考察，共同為苗栗爭取中央資源與建設。兩人強調，要攜手翻轉苗栗76年沒有政黨輪替的現況，為地方拚出未來。

兩人在中秋節不走傳統路線，改在英才路一處咖啡屋以「親手作畫」給大家驚喜。縣議員徐筱菁、許櫻萍及市民代表參選人藍天奎、湯國環也參與彩繪，分享對苗栗的願景，盼展現苗栗縣市團結的真誠與溫暖。

柚子彩繪結束後，開始「剝柚大賽」，陳品安、林月琴邊剝柚子邊聊天，以生活化的互動展現信任與默契。林月琴表示，兩人的好默契不只在節慶活動，更在推動地方建設的行動力。她近來積極推動「週週有部長」考察行程，邀中央部會首長實地造訪苗栗，也持續邀陳品安從在地專業一同深入基層考察，透過中央地方連線與跨領域合作發掘地方需求，為苗栗鄉親爭取最實質的資源與發展支持。

陳品安與林月琴強調，兩人在生活中可互相開玩笑、互相較勁，但在為地方爭取福祉、推動改變的路上，目標與信念一致。最後大家齊聲喊出「我們一起拚，翻轉76年沒有政黨輪替的苗栗！」並祝福鄉親中秋節快樂，月圓人更圓。

今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與苗栗市長參選人林月琴等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，祝賀鄉親中秋愉快，兩人動手彩繪柚子、互贈中秋祝福也並肩剝柚子。記者胡蓬生／攝影
今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與苗栗市長參選人林月琴等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，祝賀鄉親中秋愉快，兩人動手彩繪柚子、互贈中秋祝福也並肩剝柚子。記者胡蓬生／攝影

今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右側中）與苗栗市長參選人林月琴（左側中） 等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，兩人動手彩繪柚子並祝賀鄉親中秋愉快。記者胡蓬生／攝影
今天是中秋節，民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右側中）與苗栗市長參選人林月琴（左側中） 等人下午合體推出「柚子對決」特別企劃，兩人動手彩繪柚子並祝賀鄉親中秋愉快。記者胡蓬生／攝影

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 陳品安 林月琴 中秋

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