不要懷疑！李四川自曝已經唱了4年歌仔戲「每年都扮皇帝」

今天適逢中秋節，國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文表示，他受邀來新北市府多功能集會堂，觀賞劉麗麗舞蹈團以及莊敬高職學生的表演，說實在，這是跑行程中的一大享受，他還貼出扮演皇帝扮相，更笑稱，不要懷疑，歌仔戲他唱了四年，難得再踏上同一個舞台，還真是熟悉又對味。

李四川表示，新北不缺文化人，也不缺舞蹈表演人才，但能有更多的舞台，絕對是未來的方向，例如他提的「南有巨蛋城」願景，以及板橋體育館升級為「新北小巨蛋」，目標就是要讓所有表演文化，都能在這深耕扎根。

踏上這個舞台，他懷念的，是過去在新北市府擔任副市長時，每逢重陽節，就會和議員們一起表演歌仔戲。這一唱，他就唱了四年，每年演的都是皇帝，原因很簡單，因為台詞少，但少歸少，唱腔、姿勢我都努力學，努力到位。沒想到，還是會出槌，但沒關係，大家看得都開心。

李四川說，他常說做工程的讓城市「變大」，但文化人才能讓城市「變偉大」。在中秋佳節，讓他獻上一曲「隨善因緣」，珍惜你我的緣。