江啟臣中秋節市場掃街 何欣純預告與沈伯洋相約

今天是中秋節，國民黨台中市長參選人江啟臣到建國市場向採買民眾及攤商賀節。民進黨台中市長參選人何欣純則預告，27日將與同黨籍台北市長參選人沈伯洋相約市民廣場和大家見面。

適逢中秋連假第一天，江啟臣一早就在國民黨立委羅廷瑋及台中市議員李中、林霈涵等人陪同下，前往東區建國市場掃街，向採買應景食材的民眾及攤商致意，並祝中秋節快樂。

江啟臣表示，中秋是象徵團圓與豐收的溫暖日子，市場更是最有生活味與人情味的所在。看到大家提著大包小包用心挑選食材、準備與家人歡聚烤肉，這就是最真實、最幸福的台中生活。他強調，選擇與市民一起過節不只是懇託，更是一一傾聽市民對這座城市的期待與需求。

何欣純則在中秋連假首日於社群預告，27日上午將與沈伯洋在市民廣場和大家見面，同時祝福市民中秋連假愉快、平安。

何欣純表示，當天與沈伯洋的見面活動，規劃從審計新村散步至市民廣場，歡迎大家一起來打卡拍照，陪他們走一段路，聽他們談談這座城市的文化與願景。她提醒，活動安排在上午，民眾要注意防曬、補充水分，同行散步的群眾也要注意安全、避免推擠，遵守現場交管及配合工作人員引導。