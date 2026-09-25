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竹南鎮長參選人何秀綿等7人涉賄遭羈押禁見 女兒貼文：今天是媽媽生日

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿等人涉嫌以茶葉、果乾等禮品賄選，檢方昨天將她與相關人員帶回偵詢，訊後向法院聲請羈押禁見何秀綿等7人，下午都獲法院裁准，示意圖。聯合報系資料照
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿等人涉嫌以茶葉、果乾等禮品賄選，檢方昨天將她與相關人員帶回偵詢，訊後向法院聲請羈押禁見何秀綿等7人，下午都獲法院裁准，示意圖。聯合報系資料照

苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿等人涉嫌以茶葉、果乾等禮品賄選，檢方昨天將她與相關人員帶回偵詢，訊後向法院聲請羈押禁見何秀綿等人，下午有7人都獲法院裁准。

2026九合一選舉

「今天，是媽媽的生日，但老天卻跟她開了個大玩笑。」何秀綿的女兒連紫昕下午在何秀綿的臉書PO文表示，今天本該是一個團圓美滿的日子，且適逢中秋佳節，準備好的慶生驚喜及生日快樂四個字，現在卻沒有機會說了，就此封存在2026年的這個秋天。「因為一些極為荒謬的理由，我的母親，在今天被羈押禁見。」

連紫昕強調「我會接下戰旗，在綿綿這段缺席的日子裡，為我竹南，找回非綠陣營團結的力量與勇氣」，也會為了何秀綿，抗爭到底。

苗栗地檢署表示，檢方偵辦這起賄選案，經審酌維護公共利益與保護合法權益，認有適度公開說明之必要，爰依偵查不公開作業辦法規定，說明如下：檢方獲報某鄉鎮市長何姓候選人與沈姓人士共同涉嫌發放市價約300元的茶葉、果乾禮盒給多位選民，檢方立即指派主任檢察官何建寬、檢察官徐子元指揮苗栗縣警局、法務部調查局苗栗調站偵辦，分別於9月23、24日執行二波搜索，共搜索32處，傳喚及通知29人到案。

檢察官訊問後，認為何姓被告及沈姓人士等8人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，接續向法院聲請羈押禁見，另2人分別以2萬元、1萬元交保，其餘請回。法院於昨日、今日開庭審理後，裁准何姓被告、沈姓被告等7人羈押禁見，另1人請回。

據了解，遭羈押禁見的何秀綿是竹南鎮民代表會主席，今年五合一選舉轉換跑道參選下屆竹南鎮長。下屆竹南鎮長選舉有縣議員葉忠倫、代表會主席何秀綿2人登記參選，兩人都以無黨籍身分參選。

苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿等人涉嫌以茶葉、果乾等禮品賄選，檢方昨天將她與相關人員帶回偵詢，訊後向法院聲請羈押禁見何秀綿等7人，下午都獲法院裁准，她的女兒在臉書表示將接下戰旗，抗爭到底。圖／取自何秀綿臉書
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿等人涉嫌以茶葉、果乾等禮品賄選，檢方昨天將她與相關人員帶回偵詢，訊後向法院聲請羈押禁見何秀綿等7人，下午都獲法院裁准，她的女兒在臉書表示將接下戰旗，抗爭到底。圖／取自何秀綿臉書

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