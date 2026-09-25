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艱困選區「夾縫求生存」…李宗霖競總成立 綠營大咖陳亭妃、林俊憲都來了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長參選人陳亭妃率黨籍市議員到場力挺。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長參選人陳亭妃率黨籍市議員到場力挺。圖／李宗霖提供

台南市議員第10選區（東區）應選5席，因屬文教區，多年來一向藍大於綠，是綠營較「艱困」的選區，下屆有7人登記參選，民進黨採低額提名蔡筱薇、陳金鐘兩人，原屬台灣基進的無黨籍市議員李宗霖自稱是「夾縫求生存，」，但今天競選總部成立，市長黃偉哲、議長邱莉莉、立委陳亭妃林俊憲等綠營大咖都到場力挺。

2026九合一選舉

民進黨台南市長參選人陳亭妃送上象徵「包中」的包子與粽子，期許未來以「台南第一女市長」與「東區第一市議員」絕佳組合造福地方；林俊憲也高呼將關鍵一票投給李宗霖，黃偉哲親自送上象徵好運旺旺來的鳳梨。

邱莉莉率領民進黨團成員上台，讚許李宗霖在黨團展現出色的溝通能力與跨黨派協調實力，是重要的核心戰力，她拿起球棒奮力揮出，代表綠營團結必勝的決心，揮出漂亮的「勝選全壘打」。

李宗霖目前擔任民進黨議會黨團副總召，他表示，從政至今始終以本土陣營大局為重，強調自己在東區這一席是本土泛綠能否過半的關鍵。

李宗霖細數任內政績，從重要交通改革，如機車直接左轉、後甲圓環十字道路改善，到城市識別、本土語言與文化深化，以及皮蛇疫苗與RSV疫苗補助等，懇請大家繼續全力支持具備專業問政能力的議員參選人與團隊，讓台南轉型與進步更加穩健。

金曲歌王謝銘祐、知名政治漫畫家黑名及成大建築系教授薛丞倫也跨界相挺，薛丞倫肯定李宗霖問政具備前瞻且務實的政策思考，強調台南需要具備政策研究實力的民意代表；黑名則致贈「TAIWAN本土號」創作畫作；謝銘祐獻唱「路」等多首曲目，肯定李宗霖與自己一樣充滿對台南的無比熱愛，並親自為李宗霖披上象徵勝選的彩帶。現場「凍蒜」聲此起彼落，展現出跨界聲援與泛綠陣營團結勝選氣勢勢不可擋！

無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市議長邱莉莉、立委林俊憲及黨籍議員到場力挺。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市議長邱莉莉、立委林俊憲及黨籍議員到場力挺。圖／李宗霖提供

無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長黃偉哲到場力挺。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長黃偉哲到場力挺。圖／李宗霖提供

無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長參選人陳亭妃到場力挺。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市長參選人陳亭妃到場力挺。圖／李宗霖提供

無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市議長邱莉莉、立委林俊憲及黨籍議員到場力挺。圖／李宗霖提供
無黨籍台南市議員參選人李宗霖競選總部成立，民進黨台南市議長邱莉莉、立委林俊憲及黨籍議員到場力挺。圖／李宗霖提供

2026九合一選舉 台南市選舉 林俊憲 陳亭妃 綠營 黃偉哲 邱莉莉

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