宮廟祈福、文化走訪、鐵馬直播 竹北市長藍綠白中秋較勁

中秋連假首日，竹北市長選戰藍綠白拚場，3名參選人把握佳節勤走基層。國民黨吳旭智走訪多處土地公廟祈福；民進黨曾聖凱跑宮廟、平安戲與鄉親博感情；民眾黨邱臣遠則與創黨主席柯文哲組「阿北鐵馬隊」騎40公里跨鄉鎮拜票，中秋節各自搶攻選民目光。

年底選戰逼近，中秋連假成為參選人接觸選民的重要場合。吳旭智上午接連走訪竹北多處土地公廟，與鄉親上香祈福、互道中秋平安。他表示，土地公廟是地方居民最親近的信仰中心，過去8年擔任縣議員期間，許多地方需求也是從一次次走訪、與鄉親聊天中累積而來。

吳旭智說，不論平日或連假，「最熟悉的地方，還是在人群裡、在鄉親身邊」，沿途也收到不少鄉親鼓勵，並與民眾共同祈願竹北四境平安、風調雨順。

曾聖凱則從地方信仰與文化切入，一早走訪德興宮、清水祖師廟及蕃仔園福德宮，並赴鹿場里參加平安戲，透過中秋節慶活動與鄉親互動。他表示，中秋除了家人團聚，也是鄰里交流的重要時刻，竹北地方信仰多元，宮廟、節慶及戲曲也承載聚落發展與客家文化記憶。

曾聖凱指出，竹北快速發展之際，也應讓傳統文化融入現代生活，持續保存地方歷史與人情，並藉走訪向市民祝福中秋佳節平安。

邱臣遠則找來柯文哲助陣，與黨籍議員、代表參選人組成約40人的「阿北鐵馬隊」，下午從竹東火車站出發，規畫一路騎經竹北、新豐至湖口，全程約40公里，沿途向鄉親拜節、拉票。

民眾黨也同步全程直播騎乘過程，讓柯文哲與邱臣遠一路跑地方、一路在網路曝光，既搶實體接觸，也搶網路聲量。柯文哲笑稱，「沒有樁腳只能靠雙腳」，邱臣遠則表示，希望透過單車放慢腳步，更貼近地方生活與鄉親。

吳旭智上午接連走訪竹北多處土地公廟，與鄉親上香祈福、互道中秋平安。圖／吳旭智團隊提供

邱臣遠則找來柯文哲助陣，與黨籍議員、代表參選人組成約40人的「阿北鐵馬隊」。記者黃羿馨／攝影

吳旭智上午接連走訪竹北多處土地公廟，與鄉親上香祈福、互道中秋平安。圖／吳旭智團隊提供

邱臣遠則找來柯文哲助陣，與黨籍議員、代表參選人組成約40人的「阿北鐵馬隊」。圖／邱臣遠團隊提供