斗六市長參選人黃尤美提青年政策：生育有補助、在家鄉有發展舞台

國民黨斗六市長參選人黃尤美提出「青年舞台、青年品牌、青年支持」3大青年政策方向，從城市行銷、創業發展一路延伸到生育、托嬰、寒暑假照顧、親職支持及早期療育，希望讓青年不只是留下來，更能在家鄉找到發展舞台、實現夢想，安心成家。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡夫婿周柏吟及大同醬油館長曾少豐、莿桐青商會長莊明杰等多位在地青年，針對青創發展、地方行銷、家庭支持及早療資源等議題交流。

黃尤美表示，斗六擁有農業、大學、產業、商圈及觀光等多元條件，青年政策不能只是發放補助，更重要的是把城市既有資源串聯起來，建立從「築夢、創業、發展」到「成家、育兒」的完整支持環境，讓斗六成為青年願意留下、人才願意回來、品牌能夠走出去的城市。

她表示，斗六擁有茂谷、柚子、絲瓜等在地農特產，也有許多特色餐飲及青年品牌，未來將結合市集、商圈、節慶及城市活動，透過線上與實體行銷增加曝光，串聯在地餐飲，發展「斗六限定美食」，讓農產、餐飲、商圈與觀光彼此串聯，同時善用城市及友好城市交流，增加斗六青年品牌與地方產業對外交流、展售及行銷，讓斗六好產品被更多人看見。

除了工作與創業，黃尤美也提出青年家庭政策，從「生育支持、托嬰支持、安心寒暑假、親職支持」四個面向，陪伴青年從成家、生育一路走到孩子成長。生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元；積極爭取於社福大樓設立托嬰中心及「安心寒暑假」構想，盤點圖書館、活動中心、運動場館等公共空間，推出夏令營、冬令營、閱讀、運動、藝文手作及兒童體驗，增加寒暑假照顧。

此外，雲林在早療、兒少心理及相關專業治療資源仍不足，與會青年建議整合縣府衛生局、教育處、社會處及各鄉鎮市公所資源，建立通報、轉介與追蹤平台；同時結合在地醫療體系增加早療、心理治療及兒少輔導資源，並評估設置醫師巡迴駐點。

黃尤美表示，希望未來的斗六，不只是讓青年「留得下來」，更要讓青年能在家鄉找到發展舞台，建立自己的品牌、事業與家庭，幸福加碼。