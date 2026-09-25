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上陳美鳳電視節目大啖美食 童子瑋：走進仁愛市場有回家充電感覺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋推出的15公尺高「黃阿瑪」水上氣球昨晚開幕點燈，有賴清德總統「大咖」加持，今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影內容，與主持人陳美鳳一同走訪仁愛市場等地，介紹基隆的飲食與城市文化。童子瑋說，美鳳姐也是道地基隆人，希望能透過節目讓更多人看見基隆。

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童子瑋說，很高興邀請陳美鳳走進基隆，第一站就來到自己經常造訪的仁愛市場。他說，市場裡許多攤商都相當熟悉，每次走進市場都有一種回家充電的感覺，這次帶陳美鳳品嘗林家三鮮水餃，以及鄰近的多好咖啡店，用最日常的市場味道介紹基隆。

童子瑋表示，今天中秋節，節目中準備了Bonjour朋廚烘焙坊的流心月餅。朋廚在基隆經營20多年，持續嘗試不同口味與烘焙方式，很高興能藉由節目介紹在地店家。大家都能和家人、朋友以及想念的人一起吃月餅、過節。

童子瑋說，美鳳姐也是道地的基隆人，這次能和她一起回到熟悉的城市錄影，更有一種「基隆人一起當導遊」的親切感。他說，節目裡從水餃、咖啡到中秋月餅，介紹的不只是美食，每一家店背後，其實都是基隆人在這座城市生活、創業、打拚的故事。這些在地店家的累積，也正是基隆最有味道、最值得被更多人看見的地方。

童子瑋指出，這次行程也走訪百年官道福德宮，向陳美鳳介紹基隆長期累積的地方信仰與廟宇文化。他說，從仁愛市場的日常生活、在地烘焙店的香氣，到廟宇所承載的城市記憶，這些都是構成基隆的重要元素，也是自己長期生活其中、相當熟悉的城市樣貌。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天他分享參與民視「美鳳有約」節目錄影，與主持人陳美鳳大啖美食。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 陳美鳳 美食

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