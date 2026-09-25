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蘇巧慧未當面爭取？中央刪新北54.1億捷運補助款…遭刪減路線是這三條
新北捷運齊發，也成市長選戰話題，中央刪減新北捷運補助款54.1億，藍營批賴清德總統兩度同框蘇巧慧，但蘇卻未當面爭取，今蘇巧慧稱交通部已承諾軌道建設補助，一毛都不會少。李四川今再問蘇為何不可現在就給？讓人感到很奇怪。
至於中央刪減捷運54.1億元預算究竟影響哪些路線? 新北捷運局長李政安表示，116年提報中央補助共217.96 億元，遭中央刪減 54.16 億，刪減受影響共有三條路線，包括三鶯線原本向中央提報 35.79 億元，遭中央刪減5.79 億元，核定 30 億元；另基隆捷運原提報93.8億，刪減46.92億，而淡海輕軌1.45億元遭全數刪減。
李政安說，已函請交通部將減列額度優先追加，希望中央真正核列原提列需求數以補足缺口。在中央補足前，先以市府負擔款及舉借自償性經費方式先行墊付，如市府先行編列預算或給付廠商的費用往後延，以確保工程能順利推動。
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