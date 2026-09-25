綠營營造「洋流」聲勢…媒體人分析恐成反效果：反而激升藍營投票率

在政局競爭日益劇烈的當下，綠營傾全力打造的「洋流」聲勢，無疑成了近期政治舞台上的醒目焦點。從實體活動的動員到網路聲量的鋪天蓋地，這股熱潮讓人不禁聯想起過往「大罷免」時期的氛圍——鋪天蓋地的號召力、高度張揚的對立情緒，以及試圖以激情撕開陣營突破口的強烈企圖心。然而，媒體人陳冠宇在《聚論壇》指出，這樣的操作反而會激升藍營的投票率，對蔣萬安有利。

陳冠宇說、政治賽局的微妙之處往往在於「作用力與反作用力」的相互作用，綠營這波營造出的熱烈聲勢，固然成功凝聚了自身的基本盤，卻也極可能在無意間為對手搬開了最大的選戰障礙。

陳冠宇認為，在選戰學中，「形勢大好」往往是陣營內部的雙面刃。過去一段時間，台北市的藍營常常沉浸於「看好度高、穩定領先」的樂觀氛圍裡。這種樂觀雖然能維持士氣，但也伴隨著極大的隱患——支持者容易產生鬆懈心態，認為「不差我這一票」，進而導致投票日出來投票的意願低落。對強勢的現任者或基本盤佔優者而言，低投票率往往是很無奈的最主要情況。

陳冠宇指出，綠營這場「洋流」聲勢的造作，剛好精準地打破了這個僵局。當綠營將對抗情緒拉至滿格，形塑出一股排山倒海、似要翻轉局勢的氣勢時，原本對選情處之泰然的藍營支持者，瞬間被逼出了強烈的「危機意識」。過往大罷免的既視感重現，讓藍營基層深刻意識到：若再袖手旁觀，優勢恐將在一夕間化為烏有。這種焦慮感的轉化速度是極快的，它將原本的樂觀與冷漠，轉變成「非出來投票不可」的強烈動機。

換言之，綠營高調營造「洋流」，原本的算盤或許是希望複製熱情、拉高己方投票率，甚至藉由陣容浩大的氣勢震撼對手。但最終的效果，卻可能在客觀上替藍營完成了最難做到的「基層催票與危機動員」。當藍營支持者因為焦慮而全數歸隊、走出家門投下那一票時，原本藍營所擔心的「高看好度、低投票率」危機便不攻自破。

陳冠宇表示，政治從來不是單向度的宣傳表演，而是雙向的心理博弈。綠營的激進操作固然催化了自家的狂熱，但也同時親手點燃了敵對陣營的防衛本能。這場由「洋流」引發的政治風暴，最終究竟是會衝破敵陣，還是會反向逼出藍營龐大的沉默投票部隊，開票當天的投票率數字，將會給出最真實且殘酷的答案。

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