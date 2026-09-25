快訊

買泡麵、買菜就中千萬 全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回首面獎牌

前女主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月確定…未到案執行恐成通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨質疑送雞蛋賄選 綠營黃世杰競辦反擊：造謠蹭聲量

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨立院黨團臉書質疑送綠營桃園市長參選人黃世杰送雞蛋賄選，黃的競選辦公室今天反擊，批白營「造謠蹭聲量」。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團臉書質疑送綠營桃園市長參選人黃世杰送雞蛋賄選，黃的競選辦公室今天反擊，批白營「造謠蹭聲量」。聯合報系資料照

民眾黨立院黨團昨在臉書發文質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰參加農水署餐會，現場官員大喊凍蒜還送300元雞蛋，也有賄選嫌疑，但函詢法務部只得到模糊的法律概念，呼籲檢調辦案不分黨派；黃世杰競選辦公室回應，造謠蹭聲量實在不可取。

2026九合一選舉

民眾黨團指出，近期不少參選人紛紛被檢調搜索約談，指控涉及賄選，但標準為何實在令人匪夷所思，有人提供義剪、請吃50元豆花、30元以下糕餅出事，反觀黃世杰出席農水署活動，現場不但大喊「凍蒜」，還送價值300元的雞蛋禮盒卻沒事，到底中華民國查賄選標準是什麼？

民眾黨團也強調，打擊賄選是為了守護民主，公平執法同樣也是守護民主。人民要的不是先抓再說，而是一條每個人都看得見、看得懂，且不論藍綠白、朝野都適用的紅線。這條線一天不畫清楚，選舉公平的爭議，就一天不會停止。

黃世杰競選辦公室今回應，農水署的例行活動屬公開性質，不同黨派政治人物或團隊都可出席，並非是替單一候選人造勢的活動。此外，黃世杰根本沒有送雞蛋的行為，民眾黨別因為自己提名的議員候選人在地方沒人認識，就造謠蹭聲量，實在相當不可取。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 賄選 民眾黨 雞蛋 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃世杰送300元雞蛋現場喊凍蒜 白營：是否涉賄法務部竟讓檢自由認定

賴總統讚賞 張善政：有弦外之音

獲賴清德稱讚 張善政：總統的話有弦外之音

綠營質疑金華國中食安案 北市府：沈伯洋舉不出實證還跟進翻車謠言

相關新聞

柯文哲中秋竹縣騎40公里輔選 「選舉之神」小笠原欣幸也現身

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也現身竹東觀察選情。

民眾黨質疑送雞蛋賄選 綠營黃世杰競辦反擊：造謠蹭聲量

民眾黨立院黨團昨在臉書發文質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰參加農水署餐會，現場官員大喊凍蒜還送300元雞蛋，也有賄選嫌疑，但函詢法務部只得到模糊的法律概念，呼籲檢調辦案不分黨派；黃世杰競選辦公室回應，造謠蹭聲量實在不可取。

竹北2公園翻新掀選戰攻防 邱臣遠點名吳旭智：應由他監督

竹北2座公園完工不到4年又砸千萬元翻新，引發選戰攻防。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今反酸，台北市議員參選人賴苡任「不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」並點名國民黨竹北市長參選人、現任縣議員吳旭智，才應負起監督市政責任。

影／基隆女兒回娘家加持 盧秀燕：支持謝國樑連任讓好施政延續

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕今天回娘家陪同基隆市長謝國樑到仁愛市場掃街，向攤商及民眾拜託「基隆人支持基隆人」，繼續支持謝不是為了謝，而是要讓好市長與好的執政繼續延續，這樣對基隆最好。兩人大啖咖哩炒麵等美食，盧肯定謝市政建設讓基隆人有感。

從三重到八里 李四川抓緊中秋假期勤跑基層推政見

從今天起一連四天中秋節假期，國民黨新北市長參選人李四川今早先前往三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談未來將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點。隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申持續推動八里輕軌等在地建設。

蘇巧慧走訪瑞芳強調29區都重視 東北角將提升醫療、觀光、交通

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午至瑞芳參加廟會，被媒體問到是否加強民調相對落後的區域活動？她說每一區不管人口數、不管現在的選情狀況，都是蘇巧慧最重視的區域，未來要提升東北角的醫療、觀光、交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。