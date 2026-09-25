民眾黨質疑送雞蛋賄選 綠營黃世杰競辦反擊：造謠蹭聲量

民眾黨立院黨團昨在臉書發文質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰參加農水署餐會，現場官員大喊凍蒜還送300元雞蛋，也有賄選嫌疑，但函詢法務部只得到模糊的法律概念，呼籲檢調辦案不分黨派；黃世杰競選辦公室回應，造謠蹭聲量實在不可取。

民眾黨團指出，近期不少參選人紛紛被檢調搜索約談，指控涉及賄選，但標準為何實在令人匪夷所思，有人提供義剪、請吃50元豆花、30元以下糕餅出事，反觀黃世杰出席農水署活動，現場不但大喊「凍蒜」，還送價值300元的雞蛋禮盒卻沒事，到底中華民國查賄選標準是什麼？

民眾黨團也強調，打擊賄選是為了守護民主，公平執法同樣也是守護民主。人民要的不是先抓再說，而是一條每個人都看得見、看得懂，且不論藍綠白、朝野都適用的紅線。這條線一天不畫清楚，選舉公平的爭議，就一天不會停止。

黃世杰競選辦公室今回應，農水署的例行活動屬公開性質，不同黨派政治人物或團隊都可出席，並非是替單一候選人造勢的活動。此外，黃世杰根本沒有送雞蛋的行為，民眾黨別因為自己提名的議員候選人在地方沒人認識，就造謠蹭聲量，實在相當不可取。