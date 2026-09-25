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竹北2公園翻新掀選戰攻防 邱臣遠點名吳旭智：應由他監督

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨今舉行「同新協力騎聚中秋」腳踏車騎乘活動，民眾黨創黨主席柯文哲、邱臣遠及新竹縣黨籍公職、議員參選人下午在竹東火車站集結，約40人參與，柯文哲預計騎完全程約40公里。記者黃羿馨／攝影
民眾黨今舉行「同新協力騎聚中秋」腳踏車騎乘活動，民眾黨創黨主席柯文哲、邱臣遠及新竹縣黨籍公職、議員參選人下午在竹東火車站集結，約40人參與，柯文哲預計騎完全程約40公里。記者黃羿馨／攝影

竹北2座公園完工不到4年又砸千萬元翻新，引發選戰攻防。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今反酸，台北市議員參選人賴苡任「不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」並點名國民黨竹北市長參選人、現任縣議員吳旭智，才應負起監督市政責任。

2026九合一選舉

民眾黨今舉行「同新協力騎聚中秋」腳踏車騎乘活動，民眾黨創黨主席柯文哲、邱臣遠及新竹縣黨籍公職、議員參選人下午在竹東火車站集結，約40人參與，柯文哲預計騎完全程約40公里。邱臣遠也在竹東火車站出發前接受媒體聯訪，回應竹北公園翻新爭議。

國民黨台北市議員參選人賴苡任昨質疑，竹北福興公園、縣福園公園2022年完成第一期改善後，福興公園去年又投入1598萬元辦理第二期改善，縣福園公園今年則投入2798萬元翻新，質疑公帑使用效益。竹北市公所回應，相關工程均依法辦理，主要為改善人行步道、照明、治安死角及通行安全。

邱臣遠今受訪表示，「很奇怪，賴苡任不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」他指出，現任國民黨竹北市長參選人吳旭智，本身就是新竹縣竹北選出的縣議員，相關市政監督及說明，理應由吳旭智來負責。

邱臣遠表示，若相關議題還需要「跨區代打」，恐怕不是選民所期待的情況，也應請吳旭智就竹北相關市政議題進行監督及說明。

邱臣遠說，未來若有機會擔任竹北市長，一定會妥善做好相關工作，並定期向市民交代施政成果及預算使用情形，「把每一分預算花在刀口上」。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今反酸，台北市議員參選人賴苡任「不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」並點名吳旭智，才應負起監督市政責任。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今反酸，台北市議員參選人賴苡任「不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」並點名吳旭智，才應負起監督市政責任。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北 吳旭智 公園 柯文哲

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