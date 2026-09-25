影／基隆女兒回娘家加持 盧秀燕：支持謝國樑連任讓好施政延續

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕今天回娘家陪同基隆市長謝國樑到仁愛市場掃街，向攤商及民眾拜託「基隆人支持基隆人」，繼續支持謝不是為了謝，而是要讓好市長與好的執政繼續延續，這樣對基隆最好。兩人大啖咖哩炒麵等美食，盧肯定謝市政建設讓基隆人有感。

盧秀燕由謝國樑、立委林沛祥及多名議員、參選人陪同走訪仁愛市場拜票，現場中秋連假擠滿人潮，所到之處人氣很旺，攤商和民眾都爭相握手合影，她還遇到昔日老師、朋友等，很有親和力，現場互動熱絡。

謝國樑與盧秀燕走進仁愛市場2樓美食區，沿途品嚐市場特色料理，也與攤商交流。面對民眾接連邀請合影，兩人親切回應，走訪途中多次出現民眾排隊等待合照的場面，市場內氣氛十分熱鬧。

盧秀燕說，謝國樑推動室內兒童樂園很受肯定，基隆多雨，室內兒童樂園提供家長與孩子不受天候影響的親子活動空間，相關政策獲得許多家長正面回饋。基隆目前已陸續設置多座室內兒童樂園，讓親子家庭在城市中有更多休閒遊憩選擇。

盧秀燕也肯定仁愛市場冷氣改善，表示傳統市場是與市民日常生活最直接相關的公共空間，環境改善能讓攤商經營與民眾消費更加舒適。仁愛市場2樓原有空調設備已使用超過30年，市府今年完成冷氣設備汰舊換新及空調節能改善工程，重新改善市場用餐及消費環境。

謝國樑表示，今天請盧秀燕回娘家，為他的團隊加油打氣，他對勝選很有信心。仁愛市場不只是基隆重要的傳統市場，也是許多人品嘗在地美食的重要據點。從室內兒童樂園到仁愛市場環境改善，都是從市民日常生活需求出發，未來也會持續走進各個生活圈，傾聽市民及攤商意見，推動各項公共環境與市政建設改善。

台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影