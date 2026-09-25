快訊

買泡麵、買菜就中千萬 全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回首面獎牌

前女主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月確定…未到案執行恐成通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆女兒回娘家加持 盧秀燕：支持謝國樑連任讓好施政延續

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕今天回娘家陪同基隆市長謝國樑到仁愛市場掃街，向攤商及民眾拜託「基隆人支持基隆人」，繼續支持謝不是為了謝，而是要讓好市長與好的執政繼續延續，這樣對基隆最好。兩人大啖咖哩炒麵等美食，盧肯定謝市政建設讓基隆人有感。

2026九合一選舉

盧秀燕由謝國樑、立委林沛祥及多名議員、參選人陪同走訪仁愛市場拜票，現場中秋連假擠滿人潮，所到之處人氣很旺，攤商和民眾都爭相握手合影，她還遇到昔日老師、朋友等，很有親和力，現場互動熱絡。

謝國樑與盧秀燕走進仁愛市場2樓美食區，沿途品嚐市場特色料理，也與攤商交流。面對民眾接連邀請合影，兩人親切回應，走訪途中多次出現民眾排隊等待合照的場面，市場內氣氛十分熱鬧。

盧秀燕說，謝國樑推動室內兒童樂園很受肯定，基隆多雨，室內兒童樂園提供家長與孩子不受天候影響的親子活動空間，相關政策獲得許多家長正面回饋。基隆目前已陸續設置多座室內兒童樂園，讓親子家庭在城市中有更多休閒遊憩選擇。

盧秀燕也肯定仁愛市場冷氣改善，表示傳統市場是與市民日常生活最直接相關的公共空間，環境改善能讓攤商經營與民眾消費更加舒適。仁愛市場2樓原有空調設備已使用超過30年，市府今年完成冷氣設備汰舊換新及空調節能改善工程，重新改善市場用餐及消費環境。

謝國樑表示，今天請盧秀燕回娘家，為他的團隊加油打氣，他對勝選很有信心。仁愛市場不只是基隆重要的傳統市場，也是許多人品嘗在地美食的重要據點。從室內兒童樂園到仁愛市場環境改善，都是從市民日常生活需求出發，未來也會持續走進各個生活圈，傾聽市民及攤商意見，推動各項公共環境與市政建設改善。

台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影

台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕今到回基隆為謝國樑加持，請大家支持他連任延續好施政，兩人並大啖美食。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 盧秀燕 謝國樑 女兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／盧秀燕陪同掃街吃美食 謝國樑：對勝選有信心

影／證實美方希望邀她再去訪問 盧秀燕：但還是要看時間

文史工作者挺善樑後援會成立 謝國樑：再給團隊4年走得更穩更好

黃國昌同台高喊凍蒜 謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選

相關新聞

民眾黨質疑送雞蛋賄選 綠營黃世杰競辦反擊：造謠蹭聲量

民眾黨立院黨團昨在臉書發文質疑民進黨桃園市長參選人黃世杰參加農水署餐會，現場官員大喊凍蒜還送300元雞蛋，也有賄選嫌疑，但函詢法務部只得到模糊的法律概念，呼籲檢調辦案不分黨派；黃世杰競選辦公室回應，造謠蹭聲量實在不可取。

竹北2公園翻新掀選戰攻防 邱臣遠點名吳旭智：應由他監督

竹北2座公園完工不到4年又砸千萬元翻新，引發選戰攻防。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今反酸，台北市議員參選人賴苡任「不是要參選士林北投，怎麼會管到竹北市來？」並點名國民黨竹北市長參選人、現任縣議員吳旭智，才應負起監督市政責任。

影／基隆女兒回娘家加持 盧秀燕：支持謝國樑連任讓好施政延續

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕今天回娘家陪同基隆市長謝國樑到仁愛市場掃街，向攤商及民眾拜託「基隆人支持基隆人」，繼續支持謝不是為了謝，而是要讓好市長與好的執政繼續延續，這樣對基隆最好。兩人大啖咖哩炒麵等美食，盧肯定謝市政建設讓基隆人有感。

柯文哲中秋竹縣騎40公里輔選 「選舉之神」小笠原欣幸也現身

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也現身竹東觀察選情。

從三重到八里 李四川抓緊中秋假期勤跑基層推政見

從今天起一連四天中秋節假期，國民黨新北市長參選人李四川今早先前往三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談未來將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點。隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申持續推動八里輕軌等在地建設。

蘇巧慧走訪瑞芳強調29區都重視 東北角將提升醫療、觀光、交通

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午至瑞芳參加廟會，被媒體問到是否加強民調相對落後的區域活動？她說每一區不管人口數、不管現在的選情狀況，都是蘇巧慧最重視的區域，未來要提升東北角的醫療、觀光、交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。