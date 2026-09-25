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柯文哲中秋竹縣騎40公里輔選 「選舉之神」小笠原欣幸也現身

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
被問到騎乘約40公里是否吃得消？柯文哲笑說自己曾挑戰「一日北高」360公里，「所以這個不要怕啦」。記者黃羿馨／攝影
被問到騎乘約40公里是否吃得消？柯文哲笑說自己曾挑戰「一日北高」360公里，「所以這個不要怕啦」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也現身竹東觀察選情。

2026九合一選舉

民眾黨今天舉行「同新協力騎聚中秋」腳踏車騎乘活動，柯文哲、邱臣遠及新竹縣黨籍公職、議員參選人下午在竹東火車站集結，約40人參與，柯文哲預計騎完全程約40公里。

車隊下午2時自竹東火車站出發，規畫途經民眾黨新竹黨部、明新科技大學、湖口議員參選人陳岫玫競選總部，最後預計傍晚6時抵達湖口夜市參加中秋晚會。

柯文哲出發前接受媒體聯訪，被問到中秋連假多數政治人物忙著跑烤肉、晚會行程，為何選擇從竹東一路騎到湖口輔選？柯文哲反問「這不是最便宜的選舉方式嗎？」接著笑說，「沒有樁腳，只能靠雙腳」、「沒有財力只能靠體力，沒有政治算計只能正直誠信」。

媒體隨後詢問近期新竹縣長選舉民調，怎麼看國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩目前落後民進黨參選人鄭朝方，柯文哲回應：「這是事實啊，你要問什麼？」

被問到騎乘約40公里是否吃得消？柯文哲笑說自己曾挑戰「一日北高」360公里，「所以這個不要怕啦」。至於今天天氣炎熱、是否擔心中暑，他表示「多喝水就好了」，最後他也向民眾祝福「中秋節快樂」。

有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也現身竹東火車站觀察選情。他表示此行主要是了解地方選舉狀況，並未接受媒體訪問；期間也與邱臣遠合影，與幕僚短暫交談，了解新竹縣長及竹北市長選情。

有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也現身竹東火車站觀察選情。記者黃羿馨／攝影
有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也現身竹東火車站觀察選情。記者黃羿馨／攝影

被問到騎乘約40公里是否吃得消？柯文哲笑說自己曾挑戰「一日北高」360公里，「所以這個不要怕啦」。記者黃羿馨／攝影
被問到騎乘約40公里是否吃得消？柯文哲笑說自己曾挑戰「一日北高」360公里，「所以這個不要怕啦」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣，與竹北市長參選人邱臣遠等約40人騎車40公里輔選，笑稱「沒有樁腳只能靠雙腳」。記者黃羿馨／攝影

有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也現身竹東火車站觀察選情。記者黃羿馨／攝影
有「選舉之神」之稱、長期研究台灣政治與選舉的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也現身竹東火車站觀察選情。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 柯文哲 小笠原欣幸 邱臣遠 中秋

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