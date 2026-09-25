從三重到八里 李四川抓緊中秋假期勤跑基層推政見

從今天起一連四天中秋節假期，國民黨新北市長參選人李四川今早先前往三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談未來將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點。隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申持續推動八里輕軌等在地建設。

李四川一早到保聖宮受到廟方及鄉親歡迎，許多信眾看到李四川紛紛上前握手、熱情合照，許多鄉親興奮高喊「凍蒜」、「一定投給李四川」，隨後他也前往三重福隆宮參拜，向福德正神祝壽。

李四川致詞時表示，未來擔任市長，將推動忠孝碼頭至大稻埕的跨河景觀橋，專供行人及自行車使用，不僅能打造為通行及休閒廊道，未來更可結合河岸煙火活動，帶動地方觀光，此外，他已提出「軌道建設123」政見，將全力推動「大漢溪縱貫線捷運」與「蘆社大橋」，提升三重在地鄉親的交通便利性。

稍晚李四川受邀出席八里農會「橋見幸福．柚見八里」柚香美食饗宴活動，現場包括立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、陳偉杰、陳家琪、陳世軒及議員候選人呂鈞鴻皆到場共襄盛舉。

李四川表示，感謝農會力挺農友推廣文旦柚，未來擔任市長將持續攜手農會成為農友最堅實後盾，共同推廣新北優質農特產；此外，李四川也重申，將打造八里水陸共融運動園區，持續推動八里國民運動中心、八里國中遷校、八里輕軌等在地建設，提升在地民眾生活機能與教育品質。