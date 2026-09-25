蘇巧慧走訪瑞芳強調29區都重視 東北角將提升醫療、觀光、交通

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午至瑞芳參加廟會，被媒體問到是否加強民調相對落後的區域活動？她說每一區不管人口數、不管現在的選情狀況，都是蘇巧慧最重視的區域，未來要提升東北角的醫療、觀光、交通。

蘇巧慧說今天的行程很早就已經排好，而且她跟瑞芳也有1個小淵源，因為丈夫龍男是在瑞芳長大，所以她都說自己是瑞芳媳婦。早上出門的時候龍男還請她到瑞芳車站幫忙買龍鳳腿回家，對這個地方不僅有感情，也有願景。

媒體繼續追問，對手陣營也有針對板橋、新莊、三重等李四川的民調相對較弱勢區域加強宣傳，她是否有對應策略？

蘇巧慧說，尊重每個參選人的策略，對她而言29區都很重要，不管是城市、鄉村、山城、海城，她都非常非常重視，「畢竟我的政見主軸就是新北市要從衛星變成繁星，29區每一區都是閃亮的星星，每一區的故事我都想把它講好，每一區都希望被看見」。

未來希望透過「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計劃，讓大家看到新北市的好山好水。所以每一區，不管人口數和現在的選情狀況，都是蘇巧慧最重視的區域。「我們一起建構新的新北，就是這麼漂亮、多元」。

蘇巧慧上午先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾自拍、握手。她說東北角醫療資源長期不足，鄉親就醫經常得奔波至基隆或汐止，加上當地高齡人口多，醫療及長照量能都需要進一步充實。

過去她積極向中央爭取資源興建「瑞芳醫療長照大樓」，未來不但會緊盯工程進度，若擔任市長，還會提高住宿式長照機構補助金至每年24萬元，並增加夜間緊急住宿量能、提供臨時住宿補助金。

針對山海城鎮的衛生所與市立醫院，蘇巧慧主張提供醫事人員生活津貼與開業獎金，以實質獎勵留住專業人才，讓新北29區的市民朋友都能享有充足且優質的健康照護。

包括交通與觀光發展，也要持續推動台62線延伸至宜蘭，完善地方交通路網，並全面盤點、升級145公里海岸線與28座漁港基礎設施，串連步道、鐵道、茶道、礦道、老街道等特色文化，打造新北國際觀光新品牌。

蘇巧慧上午先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧上午先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧上午先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧上午先後走訪瑞芳四腳亭吉安宮、瑞福宮、傑魚坑福德宮、新安宮參香祈福，並參與福德正神及天上聖母遶境活動，沿途與熱情民眾合影、握手。圖／蘇巧慧競辦提供