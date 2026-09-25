婉拒雙北市長候選人青年論壇 李四川這樣解釋

2026地方選舉倒數64天，青年思潮等青年團體及多校學生自治組織表示，將在10月舉辦「市長候選人青年論壇」雙北場，新北市長參選人蘇巧慧已確認出席，李四川今表示，他感謝主辦單位的邀請，因為舉辦的時間他有其他行程沒有辦法配合，他強調會持續提出與青年有關的政見。

李四川今受邀出席八里區農會「橋見幸福．柚見八里」柚香美食饗宴活動，媒體詢問為何婉拒青年團體舉辦的雙北候選人論壇，李四川說，他因行程無法配合，競辦也有說明，但像前幾天他也到三峽台北大學跟年輕學子交流，學生提出很多年輕人的看法跟意見，他也一一答覆，往後也會持續提出跟青年有關的政見。