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蘇巧慧稱新北捷運補助款一毛都不少 李四川：為何不現在就給?

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對中央補助新北捷運款，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？。記者林媛玲／攝影
針對中央補助新北捷運款，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？。記者林媛玲／攝影

新北捷運齊發，從三環六線到四環八線，軌道建設也成選戰話題。由於中央刪減新北捷運補助款，民進黨新北市長參選人蘇巧慧處境尷尬，近日賴清德總統兩度同框蘇巧慧，遭藍營抨擊未當面跟總統要求補給，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？讓人感到很奇怪。

2026九合一選舉

李四川今出席八里區農會「橋見幸福．柚見八里」柚香美食饗宴活動，對於蘇巧慧「一毛都不會少」說法，李四川表示，中央原本就答應要補助新北市捷運54.1億元工程款，新北市府是按照進度申請，照道理新北市已提出申請，中央就沒理由把它刪除。

李四川強調，既然蘇巧慧委員一直講說「一毛都不會少」，那為什麼不可以現在就給？我們感到很奇怪，因為工程進度須要有預算支持，希望蘇巧慧委員發揮她的協調力功夫，請中央盡速把這筆錢能夠撥給新北市。

針對中央補助新北捷運款，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川(左三)聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？。記者林媛玲／攝影
針對中央補助新北捷運款，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川(左三)聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？。記者林媛玲／攝影

蘇巧慧 李四川 補助款 2026九合一選舉 新北市選舉

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