快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌同台高喊凍蒜 謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影
黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影

民眾黨基隆市中正區市議員參選人林廷翰今天在新豐街成立競選總部，民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、國民黨基隆市黨部主委林沛祥等站台加持，展現基隆藍白合。謝國樑說，今年市長選舉將延續過去4年「藍白合」合作成功的方程式，他列舉施政成績說「我一定會當選」。

2026九合一選舉

黃國昌表示，全力支持謝國樑當選連任，而林廷翰具備國會與市府的完整歷練，年紀輕輕便在家庭變故後扛起照顧家人的責任，仍持續投入公共事務，令他十分感動。他肯定林廷翰將行政經驗與公共衛生專業帶回家鄉，期許他持續深入基層，以實際行動回應鄉親期待。

謝國樑說，謝國樑說，今年市長選舉將延續過去4年「藍白合」合作成功的方程式，不管是在治理或是在選舉，都會全力以赴獲得勝選。不管市長或議員，國民黨和民眾黨都會全力緊密配合，將藍白議員席次最大化。

謝國樑表示，林廷翰曾在市府擔任機要秘書、副發言人，兩人共同推動市政，也在2024年罷免案期間攜手面對挑戰。謝國樑表示，期待透過藍白合作，讓更多有熱忱、有專業的年輕人才投入公共服務，共同推動基隆建設。

副市長邱珮琳說，廷翰今天的造勢氣場好旺，一定要趕過來講幾句話，她期許林廷翰發揮青年熱忱與市府歷練，為中正區注入更多活力。

立委林沛祥則分享，第一次見到林廷翰是在家扶中心擔任志工時，兩人針對兒少議題相談長達兩小時，令他印象深刻，期待林廷翰持續發揮專業，推動基隆兒少福利與全齡照顧。他也高喊：「中正區唯一支持林廷翰」。

林廷翰表示，服務處選在自己從小長大的新豐街，看到一路照顧自己的長輩與鄉親齊聚，心中充滿感謝。他結合過去擔任國會助理、市府副發言人及市長秘書的歷練、台大公共衛生學院的專業，以及家庭變故後對照顧者處境的體會，提出「基隆有愛、全齡友善」的參選願景。

黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影
黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影

黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影
黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影

黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影
黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影

謝國樑 藍白合 黃國昌 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／藍白合竹北破局效應外溢？柯志恩下周合體柯文哲輔選：高雄沒問題

文史工作者挺善樑後援會成立 謝國樑：再給團隊4年走得更穩更好

新北市長陸戰…李四川鶯歌衝刺 蘇巧慧新莊造勢

藍營質疑…只有黃阿瑪借得到水域 基隆港務分公司：評估不影響才會有條件同意

相關新聞

從三重到八里 李四川抓緊中秋假期勤跑基層推政見

從今天起一連四天中秋節假期，國民黨新北市長參選人李四川今早先前往三重保聖宮及福隆宮參拜，暢談未來將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點。隨後又趕赴八里推廣文旦柚，重申持續推動八里輕軌等在地建設。

蘇巧慧走訪瑞芳強調29區都重視 東北角將提升醫療、觀光、交通

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午至瑞芳參加廟會，被媒體問到是否加強民調相對落後的區域活動？她說每一區不管人口數、不管現在的選情狀況，都是蘇巧慧最重視的區域，未來要提升東北角的醫療、觀光、交通。

婉拒雙北市長候選人青年論壇 李四川這樣解釋

2026地方選舉倒數64天，青年思潮等青年團體及多校學生自治組織表示，將在10月舉辦「市長候選人青年論壇」雙北場，新北市長參選人蘇巧慧已確認出席，李四川今表示，他感謝主辦單位的邀請，因為舉辦的時間他有其他行程沒有辦法配合，他強調會持續提出與青年有關的政見。

蘇巧慧稱新北捷運補助款一毛都不少 李四川：為何不現在就給?

新北捷運齊發，從三環六線到四環八線，軌道建設也成選戰話題。由於中央刪減新北捷運補助款，民進黨新北市長參選人蘇巧慧處境尷尬，近日賴清德總統兩度同框蘇巧慧，遭藍營抨擊未當面跟總統要求補給，今蘇巧慧稱「一毛都不會少」，國民黨市長參選人李四川聽聞後表示，那為什麼不可以現在就給？讓人感到很奇怪。

影／盧秀燕陪同掃街吃美食 謝國樑：對勝選有信心

台中市長盧秀燕今天陪同基隆市長謝國樑前往基隆仁愛市場掃街拜票，謝國樑表示盧秀燕是基隆的女兒，今天請他回娘家很溫馨。

黃國昌同台高喊凍蒜 謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選

民眾黨基隆市中正區市議員參選人林廷翰今天在新豐街成立競選總部，民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、國民黨基隆市黨部主委林沛祥等站台加持，展現基隆藍白合。謝國樑說，今年市長選舉將延續過去4年「藍白合」合作成功的方程式，他列舉施政成績說「我一定會當選」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。