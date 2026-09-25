民眾黨基隆市中正區市議員參選人林廷翰今天在新豐街成立競選總部，民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、國民黨基隆市黨部主委林沛祥等站台加持，展現基隆藍白合。謝國樑說，今年市長選舉將延續過去4年「藍白合」合作成功的方程式，他列舉施政成績說「我一定會當選」。

黃國昌表示，全力支持謝國樑當選連任，而林廷翰具備國會與市府的完整歷練，年紀輕輕便在家庭變故後扛起照顧家人的責任，仍持續投入公共事務，令他十分感動。他肯定林廷翰將行政經驗與公共衛生專業帶回家鄉，期許他持續深入基層，以實際行動回應鄉親期待。

謝國樑說，謝國樑說，今年市長選舉將延續過去4年「藍白合」合作成功的方程式，不管是在治理或是在選舉，都會全力以赴獲得勝選。不管市長或議員，國民黨和民眾黨都會全力緊密配合，將藍白議員席次最大化。

謝國樑表示，林廷翰曾在市府擔任機要秘書、副發言人，兩人共同推動市政，也在2024年罷免案期間攜手面對挑戰。謝國樑表示，期待透過藍白合作，讓更多有熱忱、有專業的年輕人才投入公共服務，共同推動基隆建設。

副市長邱珮琳說，廷翰今天的造勢氣場好旺，一定要趕過來講幾句話，她期許林廷翰發揮青年熱忱與市府歷練，為中正區注入更多活力。

立委林沛祥則分享，第一次見到林廷翰是在家扶中心擔任志工時，兩人針對兒少議題相談長達兩小時，令他印象深刻，期待林廷翰持續發揮專業，推動基隆兒少福利與全齡照顧。他也高喊：「中正區唯一支持林廷翰」。

林廷翰表示，服務處選在自己從小長大的新豐街，看到一路照顧自己的長輩與鄉親齊聚，心中充滿感謝。他結合過去擔任國會助理、市府副發言人及市長秘書的歷練、台大公共衛生學院的專業，以及家庭變故後對照顧者處境的體會，提出「基隆有愛、全齡友善」的參選願景。

黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影

黃國昌同台高喊凍蒜，謝國樑：延續「藍白合」勝利方程式我一定當選。記者游明煌／攝影