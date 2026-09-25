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影／藍白合竹北破局效應外溢？柯志恩下周合體柯文哲輔選：高雄沒問題

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪強調，藍白合在高雄絕對是事實也是趨勢。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪強調，藍白合在高雄絕對是事實也是趨勢。圖／柯志恩競辦提供

藍白合在新竹縣、竹北市整合破局，兩陣營決裂爭議更外溢到新北市，國民黨高雄市長參選人柯志恩今被問是否也有牽動高雄選情，她回應「藍白合在高雄不會有問題」；民眾黨高雄市議員參選人林于凱透露，前後任主席柯文哲、黃國昌下周接力南下與柯志恩合體為他聯合授旗、站台輔選，拉抬港都藍白合氣勢。

2026九合一選舉

林于凱今表示，創黨主席柯文哲預計10月3日南下高雄，黨主席黃國昌隔天10月4日接力到訪，兩天都會安排與柯志恩合體，除共同掃街，也規畫聯合授旗、助選輔選等活動，細節仍在最後確認。

相較高雄合作升溫，藍白在竹縣、竹北選舉的整合受挫，國民黨、民眾黨在竹北市長人選未能達成共識，雙方各自推出人選，白營隨後宣布竹縣各級選舉不受藍白合協議拘束，國民黨方面則盼化解歧見。

藍白合在其他縣市決裂是否影響高雄？柯志恩回應，藍白合在高雄不會有任何問題，將持續與民眾黨進行聯合競選活動。柯志恩並透露，先前與柯文哲通過電話，柯文哲向她表示只要有需要協助的地方都「義不容辭」，她強調，市長選戰布局藍白將緊密合作，藍白合是高雄的趨勢。

柯志恩表示，她會與柯文哲一起替林于凱掃街共同進行競選活動，黃國昌南下後，雙方也將透過直播或其他活動形式密切配合，「藍白合在高雄絕對是事實」。

高雄藍白合趨於明朗，柯志恩登記參選時，林于凱即到場力挺；柯文哲陪同林于凱登記時，也公開表態對柯志恩「就是全力輔選她」。黃國昌日前更定調竹縣、竹北藍白合作決裂爭議「停留在當地就好」，不要影響其他合作縣市。

至於主席鄭麗文是否也會到高雄為藍白輔選，柯志恩說，若是國民黨籍活動，按照黨內安排進行，各政黨也有自己的時間安排及選戰節奏，彼此予以尊重。

藍白合 柯志恩 竹北 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯文哲

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