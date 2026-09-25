影／藍白會勘前鎮漁港賴瑞隆批「唱衰收割」 柯志恩譏：要面對現實

高雄前鎮漁港81億元改建案，引發浪費公帑爭議，近日成為選戰攻防話題，民進黨市長參選人賴瑞隆昨批藍白立委會勘是「先唱衰、再收割」，賴的對手、國民黨參選人柯志恩回擊，民代監督政府用錢、找出問題並要求改善，天經地義，反譏賴瑞隆不願面對現實「永遠只有這句話」。

柯志恩昨偕民眾黨立委洪毓祥、地方議員等人會勘前鎮漁港，聚焦多功能水產運銷中心、雨汙水下水道及船員會館，質疑整體改建投入81億元，但第一線仍反映運銷中心卸貨動線、排水、船員會館供水及住宿環境等問題。

賴瑞隆表示，針對攤商及船員關切問題，中央、地方討論後拍板「兩年試營運計畫」，包括運銷中心試營運期間免費進駐、調整動線及設備，船員會館住宿費也降至100元並由船東負擔，供水、異味等問題均納入改善。

賴瑞隆說，藍白立委將已有改善方案的問題重新包裝，形塑成無人理「先唱衰、再收割」，並直指柯志恩提案凍結漁業署預算，一面凍結預算、一面拿漁業議題操作政治攻防。

對此，柯志恩反擊，前鎮漁港投入81億元改建，對於建設她樂觀其成，但漁民、攤商反映仍有許多問題待改善，民代邀政府官員到場了解，就是希望找出問題、尋求解決方法，「這有什麼好唱衰？有什麼好收割的？」

柯志恩說，重大建設投入81億元，應接受民意代表及社會檢視，監督政府所花的錢，把錢花在刀口上，漁民、攤商提出許多待改進的問題，政府應尋求解決之道，要賴瑞隆別再迴避問題，好好面對現實。