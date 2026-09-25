影／蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少 李四川：請她發揮協調力

2026地方選舉倒數64天，青年思潮等青年團體及多校學生自治組織表示，將在10月舉辦「市長候選人青年論壇」雙北場，新北市長參選人蘇巧慧已確認出席，李四川今表示，他感謝主辦單位的邀請，因為舉辦的時間他有其他行程沒有辦法配合，他強調會持續提出與青年有關的政見。

2026-09-25 13:56