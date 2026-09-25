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影／蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少 李四川：請她發揮協調力
國民黨新北市市長參選人李四川中午參加八里農會「橋見幸福‧柚見幸福」柚香美食饗宴，針對總統賴清德稱普發一萬元是民進黨參選人蘇巧慧建議，李四川酸不如先撥遭砍的新北54.1億捷運款，蘇巧慧回應，交通部已說明清楚軌道建設補助一毛都不會少。
面對蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少，李四川表示，若是如此請「委員發揮協調力」盡快協調撥款。
李四川表示，被砍掉的54.1億元原本就是中央要給地方的捷運補助款，中央沒有理由刪除，既然蘇巧慧委員稱「一毛都不會少」為何不現在就給。
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