沈伯洋連日拚選戰「燒聲」 何志偉力挺：支持者幫忙出聲、打拚

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早到士林區海光宮參拜，適逢中秋連假，被媒體問到喜歡什麼月餅，沈伯洋笑回，這是好可怕的問題，蛋黃、綠豆椪都蠻喜歡的。對於最近聲音沙啞，甚至被強迫休息，他說，選戰倒數，希望能勤走基層並兼顧聲音方式來調整。

沈伯洋說，今天聲音好蠻多，現在有多休息，通常看到愈來愈多支持者，聲音就會越來越順，也因為選戰剩下60幾天，很多市場還沒有去到，希望能夠再勤走基層，接下來愈來愈多活動也會在兼顧聲音等方式微調。

海光宮舉辦的「博餅」活動是歷史悠久的傳統活動，沈伯洋致詞時，有路過騎機車的支持者大喊沈伯洋，讓他連忙道謝；他致詞提到，當地迫遷的歷史，歷史的記憶如何縫合，對地方的補償等，對城市發展很重要。他也談到兒童營養午餐、老人敬老卡的使用範圍擴大，以及老屋對於年長者的不便等政見議題。

總統府副秘書長為何志偉到場致詞說，沈伯洋最近連日跑行程下來聲音都「燒聲」，所以大家要替沈說話、替沈打拚，同時他也談到，自己家族是當地第一批的迫遷戶，所以市長位置的人決定了很多人，要讓有問必答、有制度的人當台北市長。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往士林海光宮參拜，支持者持標語等待沈伯洋。記者曾原信／攝影