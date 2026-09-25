黃世杰送300元雞蛋現場喊凍蒜 白營：是否涉賄法務部竟讓檢自由認定

年底選戰進入倒數，近期多位參選人涉及賄選遭偵辦，民眾黨立院黨團昨在臉書發文指出，經發函詢問法務部賄選標準，卻得到一堆模糊的法律概念。想問高等檢察署，前法務部次長、民進黨桃園市長參選人黃世杰送市價近300元的雞蛋禮盒，構不構成賄選？

民眾黨團指出，近期不少參選人紛紛被檢調搜索約談，指控涉及賄選，但標準為何實在令人匪夷所思，有人提供義剪、請吃50元豆花、30元以下糕餅出事，反觀黃世杰出席農水署活動，現場不但大喊「凍蒜」，還送價值300元的雞蛋禮盒卻沒事，到底中華民國查賄選標準是什麼？

民眾黨團提到，黨團發函詢問法務部，回函有說等於沒說，最高檢列舉了一些可能犯罪的行為態樣，以及六個原則上不構成賄選犯罪的樣態與判例，後面還加一句但書「由檢察官視具體案件而定」。這不僅是賜給檢察官一柄自由心證的尚方寶劍，內文更出現一堆模糊的法律概念。

民眾黨團指出，回函中提到，可以參加民俗節慶送禮，但禮品禮金要「顯與社會禮儀相當」；可以送30元以下的小物，但若檢察官認定是化整為零，一樣會被查；可以選舉造勢提供參加活動民眾茶水與餐飲，但以不逾越社會常情為原則。黨團質疑，什麼是顯與社會禮儀相當？什麼又是以不逾越社會常情？

民眾黨團說，能否請教高檢署，就前長官前法務部次長兼現任桃園市長參選人黃世杰送300元雞蛋禮盒，還在現場喊凍蒜的行為來分析，黃世杰是否有行賄意圖？送禮人客觀上是否足以動搖或影響有投票權人的投票意願？

民眾黨團表示，「打擊賄選，人人有責」，但必須要有放諸四海皆準，易於判斷的規範，不能以打擊賄選之名，行肅清異己之實。檢調必須恪守「依法行政」與「行政中立」，不分黨派、不論何人，只要涉及不法均應依法偵辦。司法偵查介入必然會影響選舉，許多時候最後當事人獲判無罪，但選舉早已結束，名譽與政治效果也難以回復。

民眾黨團說，打擊賄選是為了守護民主，公平執法同樣也是守護民主。人民要的不是先抓再說，而是一條每個人都看得見、看得懂，且不論藍綠白、朝野都適用的紅線。這條線一天不畫清楚，選舉公平的爭議，就一天不會停止。