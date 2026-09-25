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被酸普發1萬不如爭取軌道建設補助 蘇巧慧：交通部說一毛都不會少

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午受訪被問到，昨天總統透露政府明年普發1萬元是她提議的，但被對手李四川酸稱應優先爭取中央刪除的新北軌道建設補助款才對。蘇巧慧對此重申，交通部已承諾軌道建設補助，一毛都不會少。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午受訪被問到，昨天總統透露政府明年普發1萬元是她提議的，但被對手李四川酸稱應優先爭取中央刪除的新北軌道建設補助款才對。蘇巧慧對此重申，交通部已承諾軌道建設補助，一毛都不會少。圖／蘇巧慧競辦提供

總統賴清德昨天在新北市新莊慈祐宮參香時透露，政府明年普發1萬元是參選新北市長的立委蘇巧慧提議，被國民黨對手李四川酸應優先爭取中央刪除的新北軌道建設補助款才對。蘇巧慧對此重申，交通部已承諾軌道建設補助，一毛都不會少。

2026九合一選舉

蘇巧慧上午到瑞芳四腳亭參加吉安宮天上聖母遶境活動時接受媒體聯訪，她說普發1萬元是因為國家經濟治理得好、政府效能高，所以稅收達到新高點，當時民進黨籍立委就有全民共享AI紅利的想法。

所以她是代表黨籍立委去向總統表達想法，因為經濟成長率這麼好，又不用舉債且財政可負擔，基於這些條件與前提之下，賴總統決定要普發1萬元，「這是好事，我們都支持。未來希望台灣的經濟年年都可以這麼好」。至於捷運、軌道建設，交通部已非常清楚說明，建設到哪裡，補助就做到哪裡，一毛都不會少。

蘇巧慧還被問到將參加青年論壇，但對手李四川婉拒出席。她說自己一向把握每個機會跟不同族群、世代、年齡層的鄉親、市民朋友，分享意見、討論新北的未來，所以一定會排時間盡量多參與青年學生的論壇活動，「畢竟我們是要一起建構新北的新未來。真的希望各個世代、族群都能夠給我更多意見，一起努力」。

2026九合一選舉 蘇巧慧 軌道建設 李四川 新北市選舉

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