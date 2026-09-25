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攤商送「榨菜」喻人氣旺到炸！江啟臣市場拜票承諾照顧庶民經濟

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
攤商們為了替江啟臣集氣，端出市場內寓意十足的食材，象徵「好運旺旺來」的鳳梨。圖／江啟臣競總提供
攤商們為了替江啟臣集氣，端出市場內寓意十足的食材，象徵「好運旺旺來」的鳳梨。圖／江啟臣競總提供

中秋連假第一天，不少民眾到全台最大公有零售市場「建國市場」採買中秋食材，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今早前往懇託。江啟臣承諾，未來當選後，一定會全力照顧庶民經濟，優化公有市場軟硬體環境，打造更具吸引力的現代化市場。

2026九合一選舉

建國市場今晨擠滿採買人潮，江啟臣在立委羅廷瑋、市議員李中、林霈涵，以及自治會會長蔡官典等人陪同下拜票，江以親切笑容逐攤問候，許多民眾停下腳步搶拿手機自拍合照，也有民眾上前送上「愛的抱抱」，打氣大喊「當選」。

攤商們為了替江啟臣集氣，端出市場內寓意十足的食材，象徵「好運旺旺來」的鳳梨、「事事順利」的茭白筍、「好彩頭」的白蘿蔔、「天天開心」的開心果、「高票中選」的粽子，以及祝願選情一路暢旺的旺旺仙貝；甚至還有乾貨攤商幽默送上榨菜，期盼他「人氣旺到炸」。江啟臣雙手合十連聲道謝，直呼這份「市場特製祝福」，是最暖心又最富有濃濃台中人情味。

江啟臣指出，中秋是象徵團圓與豐收的溫暖日子，市場更是最有生活味與人情味的所在。看到大家提著大包小包用心挑選食材、準備與家人歡聚烤肉，這就是最真實、最幸福的台中生活。

江啟臣表示，今年是建國市場遷址10周年，攤商們用心經營讓市場成為中台灣最重要的市場，未來入主市府後，一定會全力照顧庶民經濟，持續優化公有市場軟硬體環境與周邊配套動線，打造更舒適好逛、吸引年輕世代的現代化市場。

攤商們為了替江啟臣集氣，端出市場內寓意十足的食材，象徵「好彩頭」的白蘿蔔。圖／江啟臣競總提供
攤商們為了替江啟臣集氣，端出市場內寓意十足的食材，象徵「好彩頭」的白蘿蔔。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣到全台最大公有零售市場「建國市場」懇託，民眾上前送上「愛的抱抱」，打氣大喊「當選」。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣到全台最大公有零售市場「建國市場」懇託，民眾上前送上「愛的抱抱」，打氣大喊「當選」。圖／江啟臣競總提供

江啟臣 攤商 拜票 2026九合一選舉 台中市選舉

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