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徐欣瑩推好孕10萬大禮包 加碼孕前健檢、父母免費心理諮商
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今推出第二波「2030新竹女力」政見，主打全國首發「新竹好孕10萬大禮包」、孕前健檢補助提高至3000元，以及每胎6次新生兒父母免費心理諮商，盼打造新竹縣成為全台女性最友善城市。
徐欣瑩表示，新竹縣年輕家庭占比高，減輕育兒負擔，讓女性在照顧孩子與家人的同時，也能保有自己的時間與人生，是女力政見的重要核心。她因此提出「生育好孕10萬大禮包」，從懷孕、生產、坐月子，到寶寶出生後第一年的健康與育兒需求一路提供支持。
徐欣瑩指出，「支持生育，不是孩子出生時發一筆錢就結束」，未來若擔任縣長，將推動「新竹好孕10萬大禮包」，她強調，生孩子不是一個家庭單獨承擔的事，而是一座城市對下一代的共同投資，中央提供第一份支持後，縣府也要再多陪一段，讓「想生、敢生、安心養」不再只是口號。
在孕前健康方面，徐欣瑩將推動「新竹好孕孕前健康計畫」，把女性孕前健檢補助提高至3000元，並擴大名額及檢查內容，納入貧血、甲狀腺、免疫及生殖健康風險評估；若發現異常，直接轉介追蹤，提早找出風險、照顧健康。
此外，徐欣瑩也提出「新生兒父母免費心理諮商」，她表示，無論媽媽面臨產後憂鬱、育兒焦慮，或爸爸面對角色適應及夫妻調適壓力，每胎將提供6次免費心理諮商，希望成為新手爸媽心理上的支持。
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