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影／青年論壇藍綠出席不同調 蘇巧慧：有邀約就盡量參加
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，也參與一段遶境行程向居民拜票；積極佈樁拉票，有拔樁的意味。
在面對選舉投票倒數第64天，「台灣青年思潮」等青年團體與多校的學生自治組織10月將舉辦「市長候選人青年論壇」雙北場，邀請藍、綠兩黨市長參選人參與論壇；蘇巧慧確認應邀，李四川則因行程滿婉拒。對此，蘇巧慧受訪表示，青年論壇活動邀約時一口答應並排開時間；強調把握與不同世代交流的機會，行程許可都會盡量出席，傾聽青年意見共同建構新北未來。
蘇巧慧表示，會把握每個機會，跟不同族群、不同世代、不同的年齡層，大家一起來分享意見、討論新北的未來。當青年論壇活動邀約時就一口答應，特別表示一定要把時間排出來。
蘇巧慧接著表示，如有其他學生的邀約，行程許可都會盡量參與，一起建構新北的新未來。「大家的意見我們都會參採，希望各個世代、族群能夠給我更多的意見」。
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