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影／青年論壇藍綠出席不同調 蘇巧慧：有邀約就盡量參加

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動後受訪。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動後受訪。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，也參與一段遶境行程向居民拜票；積極佈樁拉票，有拔樁的意味。

2026九合一選舉

在面對選舉投票倒數第64天，「台灣青年思潮」等青年團體與多校的學生自治組織10月將舉辦「市長候選人青年論壇」雙北場，邀請藍、綠兩黨市長參選人參與論壇；蘇巧慧確認應邀，李四川則因行程滿婉拒。對此，蘇巧慧受訪表示，青年論壇活動邀約時一口答應並排開時間；強調把握與不同世代交流的機會，行程許可都會盡量出席，傾聽青年意見共同建構新北未來。

蘇巧慧表示，會把握每個機會，跟不同族群、不同世代、不同的年齡層，大家一起來分享意見、討論新北的未來。當青年論壇活動邀約時就一口答應，特別表示一定要把時間排出來。

蘇巧慧接著表示，如有其他學生的邀約，行程許可都會盡量參與，一起建構新北的新未來。「大家的意見我們都會參採，希望各個世代、族群能夠給我更多的意見」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，向沿路的居民拜票。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午前往瑞芳四腳亭，參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，向沿路的居民拜票。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）上午參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，積極佈樁拉票。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）上午參加四腳亭吉安宮恭迎天上聖母遶境活動，積極佈樁拉票。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川

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