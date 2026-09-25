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沈伯洋盲測3家滷肉飯喊選舉是一時的？她諷：你不就是對立仇恨操作者
沈伯洋昨深夜在社群平台Threads發表盲測3家台北市滷肉飯影片，強調選舉是一時的，但美食是一輩子的，要把分界畫清楚。國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，她覺得最荒謬的是，現在有人一邊要「淡化仇恨」，一邊又把滷肉飯當選舉話題操作。
柳采葳指出，從鬍鬚張到金峰，台北人吃了幾十年的庶民小吃，什麼時候連吃一碗滷肉飯，都要先問政治立場？到底是誰一直需要這場「滷肉飯大戰」？如果真的希望政治不要進入生活，就應該到此為止，而不是又拍盲測、又讓滷肉飯繼續佔據選舉版面，再把每一波網路攻防包裝成新的政治議題，應該讓美食回歸美食。
她說，沈伯洋拍影片那不是解決問題，那叫做刻意延燒問題，想要繼續製造社會撕裂，製造仇恨，利用對立來操作選舉。
柳采葳表示，至於金峰被洗負評，她認為當然應該譴責，但是有沒有可能也有人刻意反串、帶風向，甚至故意製造藍綠互鬥的可能。現在網路政治最可怕的，就是先製造對立、再消費對立，而民進黨和沈伯洋不就是對立、仇恨專業操作者，從大罷免至今都是如此，所以很清楚可以知道是誰需要利用仇恨對立來進行選舉動員。
柳采葳表示，台北市長選舉應該比的是市政，不是哪一碗滷肉飯比較藍、哪一碗比較綠。任何政黨如果需要靠不斷放大陣營衝突來取得選舉利益，那才是台北市民真正應該警惕的事情。
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