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綠營「雙總統」輔選誰吸睛？ 大數據曝：賴聲量高 蔡贏好感度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨九合一選戰祭出「雙總統」輔選，分賴清德總統與前總統蔡英文。聯合報系資料照
民進黨九合一選戰祭出「雙總統」輔選，分賴清德總統與前總統蔡英文。聯合報系資料照

民進黨九合一選戰祭出「雙總統」輔選，分賴清德總統與前總統蔡英文。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測9月1日至23日間全網資料發現，賴總統總聲量高於蔡英文；好感度部分，則是蔡英文略勝賴總統。

2026九合一選舉

TPOC調查發現，賴總統輔選候選人的總聲量高達16.1萬則，高於蔡英文的10.8萬則，反映其兼具現任國家元首及黨魁身分，赴各地輔選同時宣示政策利多，成功吸引眼球；然而，賴總統同時也承擔在野陣營對施政的質疑，負面聲量相對較高，使其好感度（P/N值）落在0.48。

TPOC指出，相較之下，蔡英文的好感度則達到0.62，主要原因在於，蔡團隊擅長運用時下熱門話題營造輕鬆討論氛圍，舉凡萬里品蟹、吃播互動到陪同台北市長候選人沈伯洋登記贈船舵等，都引發社群熱議。

TPOC表示，蔡英文輔選的相關貼文達134則、創造互動數86.9萬次，高於賴清德的128則、45.6萬次，兩者互動數差距逼近2倍。觀察話題脈絡可發現，蔡輔選時擅長融合感性敘事及生活化迷因，如回顧參選挫折、總部開箱「小英菇」到偕愛犬成立山友會，均精準切合當下社群脈動，觸發支持者自發性擴散。

TPOC指出，至於賴總統則多著墨於重大政策或批評對手等動員模式，使得雙方在同溫層黏著度表現上出現顯著差異，引發黨內外對於「綠營基層情感歸屬」的聯想；由此亦可見，蔡英文卸任後依然在泛綠社群中掌握不容忽視的號召能量。

該調查研究單位為TPOC 台灣議題研究中心；分析系統支援為QuickseeK 快析輿情資料庫；經費來源為影響力數據顧問股份有限公司；資料監測期間9月1日至9月23日，涵蓋全台公開社群平台、新聞與討論區；TPOC特別說明該調查採全網公開大數據進行語意分析，非機率抽樣調查，不適用傳統民調之抽樣誤差計算。

2026九合一選舉 綠營 蔡英文 賴清德

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