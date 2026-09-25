快訊

2026蘋果發表會沒說！iPhone 18 Pro動態島縮小 1功能升級超有感

比陶朱隱園還貴！這豪宅車道種樹、一個車位要千萬

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠營小雞拉「洋流」港都撐聲量 柯志恩酸賴瑞隆：快沒存在感了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供

港都選戰要靠「洋流」外溢效應撐聲量？民進黨台北市長參選人沈伯洋日前南下與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，傳出綠營小雞喊話延續洋流效應合掛看板；賴的對手國民黨柯志恩今早在三民區市場掃街對此猛酸「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。

2026九合一選舉

沈伯洋近期在台北選戰掀起「洋流」話題，這股政治聲量也逐漸向外擴散，日前他南下高雄與賴瑞隆合體，兩人以「洋流」碰上「隆捲風」營造北高連線，走訪愛河灣、體驗SUP立槳擴大政治聲量。

「洋流」進港都後，綠營還想延續熱度，傳出議員林智鴻等人後續將再與沈伯洋、賴瑞隆合作，讓沈伯洋在台北累積的人氣及話題向高雄外溢。

國民黨市長參選人柯志恩今受訪提到，每個陣營都有自己的選戰布局，國民黨也會與自家議員緊密結合，民進黨要跟誰合作、如何安排活動都是自由，「他要跟誰掛（看板），我們都予以尊重」。

話鋒一轉，柯志恩表示，要跟她競逐高雄市長的是賴瑞隆，她希望不要讓「洋流」分散外界對賴的注意力，「賴瑞隆現在已經沒什麼太大存在感了」。

柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供

小雞 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前鎮漁港會勘 賴瑞隆、柯志恩隔空交鋒

「洋流」湧入深藍大安區？沈伯洋現身社宅動土 支持者爭合照、簽名

北市長選戰…蔣萬安 關心秋節物資 沈伯洋 出席社宅開工

獲賴清德稱讚 張善政：總統的話有弦外之音

相關新聞

影／綠營小雞拉「洋流」港都撐聲量 柯志恩酸賴瑞隆：快沒存在感了

港都選戰要靠「洋流」外溢效應撐聲量？民進黨台北市長參選人沈伯洋日前南下與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，傳出綠營小雞喊話延續洋流效應合掛看板；賴的對手國民黨柯志恩今早在三民區市場掃街對此猛酸「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。

滷肉飯成北市長選舉議題 沈伯洋籲：這幾個紅線不能踩

九合一選舉倒數，台北市長選舉之爭延伸到滷肉飯議題，民進黨北市長參選人今早赴士林區海光宮參拜，被問及昨天盲測滷肉飯一事，以及近期疑有支持者抵制鬍鬚張，沈伯洋說，商家想要挺什麼樣的政治人物是店家的自由，民眾也有討論的自由，但是不要造謠、不要做人身攻擊、不要去 Google 刷負評，都應該尊重。

沈伯洋為王偉忠抱不平 曝李四端訪前談40分鐘動漫

民進黨北市長參選人沈伯洋近期頻上媒體人的專訪，由於觀看效果超群，使媒體人被網友貼上綠營標籤。沈伯洋今赴士林區海光宮參拜，被問及此事，他透露，和李四端訪問前就有先聊了30、40分鐘；同時對於王偉忠遭貼標感到不公。

綠議員批李四川團隊公布民調資訊有瑕疵 川辦反擊：抹黑又翻車了

新北市長選戰愈打愈烈，日前有媒體公布民調指蘇巧慧已超車李四川1.1個百分點，李四川競辦回應內參民調仍領先6個百分點，民進黨議員翁震州在臉書質疑，李四川競辦引述的內參民調未載明選罷法規定的資訊，歡迎大家去選委會檢舉，公布民調依法須公布8原則，不能只有說一個數字，更要國民黨與李四川團隊出來說明清楚民調怎麼來的。

邱志偉喊「選票別集中」遭質疑操作配票 陸淑美轟：踐踏民主

九合一選戰進入最後衝刺，民進黨立委邱志偉在臉書發文喊話支持者「選票不宜過度集中」，力拚高雄市議員第三選區大岡山區3席「全壘打」，遭質疑操作配票拉抬助理選情，國民黨議員陸淑美痛批綠營為拚席次極大化，把選民當成算票工具，踐踏民主。

搶34萬白營票！蔣萬安跨黨站台扮類母雞 沈伯洋創洋流

首都之戰隨「萬安旋風」、「洋流」在高雄輔選，年底藍綠對決愈炒愈熱，蔣萬安想衝高票數，沈伯洋要爭取綠營基本盤外溢，關鍵都要爭取民眾黨在北市約二成選票，蔣萬安多次強調藍白合要兄弟齊登山、齊努力，但藍白小雞也要爭取出線，如何拿捏合作與競爭，需要微妙平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。