影／綠營小雞拉「洋流」港都撐聲量 柯志恩酸賴瑞隆：快沒存在感了

港都選戰要靠「洋流」外溢效應撐聲量？民進黨台北市長參選人沈伯洋日前南下與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，傳出綠營小雞喊話延續洋流效應合掛看板；賴的對手國民黨柯志恩今早在三民區市場掃街對此猛酸「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。

沈伯洋近期在台北選戰掀起「洋流」話題，這股政治聲量也逐漸向外擴散，日前他南下高雄與賴瑞隆合體，兩人以「洋流」碰上「隆捲風」營造北高連線，走訪愛河灣、體驗SUP立槳擴大政治聲量。

「洋流」進港都後，綠營還想延續熱度，傳出議員林智鴻等人後續將再與沈伯洋、賴瑞隆合作，讓沈伯洋在台北累積的人氣及話題向高雄外溢。

國民黨市長參選人柯志恩今受訪提到，每個陣營都有自己的選戰布局，國民黨也會與自家議員緊密結合，民進黨要跟誰合作、如何安排活動都是自由，「他要跟誰掛（看板），我們都予以尊重」。

話鋒一轉，柯志恩表示，要跟她競逐高雄市長的是賴瑞隆，她希望不要讓「洋流」分散外界對賴的注意力，「賴瑞隆現在已經沒什麼太大存在感了」。

柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩今早在三民區市場掃街被問「洋流」席捲港都，她猛酸賴瑞隆「別讓洋流分散大家對他的注意力，現在已經沒什麼存在感了」。圖／柯志恩競辦提供