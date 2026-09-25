滷肉飯成北市長選舉議題 沈伯洋籲：這幾個紅線不能踩

九合一選舉倒數，台北市長選舉之爭延伸到滷肉飯議題，民進黨北市長參選人今早赴士林區海光宮參拜，被問及昨天盲測滷肉飯一事，以及近期疑有支持者抵制鬍鬚張，沈伯洋說，商家想要挺什麼樣的政治人物是店家的自由，民眾也有討論的自由，但是不要造謠、不要做人身攻擊、不要去 Google 刷負評，都應該尊重。

由於鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝福，遭到疑似青鳥出征，蔣萬安則以吃鬍鬚張滷肉飯力挺。而沈伯洋昨也以矇眼盲測滷肉飯，搭上近期滷肉飯議題。

沈伯洋說，蔣萬安用什麼方式挺是自己的選擇，最近滷肉飯很夯，所以就來做這樣的盲測，讓大家知道每一個滷肉飯不同口味，昨天他也很緊張，怕說會猜錯。昨天有大稻程滷肉飯，肥肉比較多，金鋒滷肉飯是從小就吃，味道比較鹹一點，印象深刻的是金峰是在律師訓練時期的場所對面，和老婆在那裡認識，老婆就有說金峰滷肉飯比較鹹。

沈伯洋說，後來自己也發現確實每家滷肉飯鹹度口味都不同，也造就台北滷肉飯如雨後春筍般發展，希望大家都能品嘗到各式不同的滷肉飯，更多滷肉飯來參戰很開心。

媒體問到，疑似有支持者抵制鬍鬚張。沈伯洋說，之前講過，每一個商家想要挺什麼樣的政治人物，覺得是店家的自由，民眾對於這件事情怎麼討論、議論，也是民眾自由，但有幾個紅線不要採，像是不要造謠、不要做人身攻擊、不要去 Google 刷負評，「紅線以外的事情，人民有人民的自由，店家有店家的自由，大家都應該尊重。」