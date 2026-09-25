綠議員批李四川團隊公布民調資訊有瑕疵 川辦反擊：抹黑又翻車了

新北市長選戰愈打愈烈，日前有媒體公布民調指蘇巧慧已超車李四川1.1個百分點，李四川競辦回應內參民調仍領先6個百分點，民進黨議員翁震州在臉書質疑，李四川競辦引述的內參民調未載明選罷法規定的資訊，歡迎大家去選委會檢舉，公布民調依法須公布8原則，不能只有說一個數字，更要國民黨與李四川團隊出來說明清楚民調怎麼來的。

對此，李四川競辦發言人潘才鉉表示，李競辦引述數據為國民黨新北市議會黨團的內參民調，且黨團早已用記者會方式完整揭露民調細節，蘇陣營抹黑前完全不做功課，再度上演翻車戲碼，若以蘇陣營標準，2018年參選新北市長時的蘇貞昌以及蘇巧慧的師兄立委張宏陸，才是僅以一個數字就對外宣稱民調，蘇巧慧迴力鏢根本左打爸爸、右打師兄。

潘才鉉指出，李競辦主任江怡臻在臉書清清楚楚說明，李四川民調領先6個百分點的數據，是引述國民黨新北市議會黨團持續進行的內參民調，先前黨團也多次舉行記者會公開民調細節，相關新聞隨手查詢皆可見，蘇巧慧子弟兵身為民代，卻連基本的查證工作都不做，為了蘇巧慧急急忙忙攻擊李四川，卻是重擊自家人。

潘才鉉說，2018年蘇貞昌與侯友宜競選新北市長時，時任民進黨秘書長洪耀福在10月底公開宣稱，依據內部數據蘇貞昌只與侯友宜差0.2百分點，蘇貞昌立刻受訪證實，2018年8月蘇系師兄、民進黨立委張宏陸也在廣播專訪透露，內部數據蘇貞昌與侯友宜差距在3到5個百分點的範圍。證明蘇巧慧自家人多次僅以一個數字公開談論民調，且完全未揭露任何細節，完美符合蘇巧慧陣營口中的違反選罷法態樣，「請問蘇巧慧，你要先檢舉蘇貞昌、張宏陸違法嗎？」

潘才鉉表示，兩相對比，李競辦引述數據有清楚來源、明白揭露細節，蘇巧慧自家人蘇貞昌、張宏陸，才是蘇陣營口中只說一個數字，卻沒有交代任何細節，蘇巧慧陣營為了抹黑李四川，迴力鏢重擊蘇貞昌、張宏陸，不但顯示蘇巧慧陣營毫無查證能力又雙標至極，更諷刺的是，2018年選舉結果侯友宜大勝蘇貞昌約14.3%，對照蘇陣營當年一再對外放話的數據，證明蘇陣營就是習慣以不實民調帶風向的慣犯。