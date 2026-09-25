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邱志偉喊「選票別集中」遭質疑操作配票 陸淑美轟：踐踏民主

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
年底九合一進入最後衝刺，民進黨立委邱志偉近期頻在臉書喊話選票不宜過度集中，遭質疑操作配票拉抬助理選情。聯合報系資料照
年底九合一進入最後衝刺，民進黨立委邱志偉近期頻在臉書喊話選票不宜過度集中，遭質疑操作配票拉抬助理選情。聯合報系資料照

九合一選戰進入最後衝刺，民進黨立委邱志偉在臉書發文喊話支持者「選票不宜過度集中」，力拚高雄市議員第三選區大岡山區3席「全壘打」，遭質疑操作配票拉抬助理選情，國民黨議員陸淑美痛批綠營為拚席次極大化，把選民當成算票工具，踐踏民主。

2026九合一選舉

第三選區涵蓋岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀及梓官6區，應選5席，最近兩屆藍綠均採3席布局，最後皆由國民黨拿下3席、民進黨2席，形成藍3綠2態勢。

目前投入選戰者包括國民黨宋立彬、方信淵、黃韻涵，民進黨林志誠、黃秋媖、蔡秉璁，及無黨籍張騏晟、蔣黃女，8搶5競爭激烈。

今年陸淑美交棒女兒黃韻涵，她指出，邱志偉近日接連在臉書發文，希望支持者讓更多民進黨提名人獲得支持，選票不宜過度集中，喊出「全壘打」3席全上，明顯透過操作配票策略，扭轉連兩屆只拿下2席的局面。

她質疑，2022年邱志偉曾推助理投入議員選舉但落選，如今又有助理投入戰局，在臉書頻喊選票別集中，究竟是為整體政黨布局，還是拉抬自己人？

陸淑美表示，選民不是政黨算票工具，民主政治最基本精神就是保障選民依據參選人理念、表現及自身價值判斷投下認同的一票，若政黨要求支持者不要投給最認可的人，將選票轉投其他同黨參選人，已偏離選賢與能的民主精神。

她並批評，配票不只是政黨內部選戰技術，更可能影響選民原本投票選擇，若一味以民調強弱決定票源如何分散，可能讓原本問政表現獲得認同的參選人，因配票操作承受選票流失風險，造成劣幣驅逐良幣，原本支持度較高者反而落選的結果。

陸淑美認為，選戰愈到最後關頭，政黨愈應尊重選民自主判斷，而不是把每張選票當成可以精算、調度的數字，選民願意把票投給誰，應回歸參選人自身表現，應尊重選民的自由意志投票，真正做到選賢與能，才是民主正途。

九合一選戰進入最後衝刺，高雄市議員陸淑美痛批綠營操作配票，踐踏民主。聯合報系資料照
九合一選戰進入最後衝刺，高雄市議員陸淑美痛批綠營操作配票，踐踏民主。聯合報系資料照

2026九合一選舉 高雄市選舉 陸淑美 邱志偉

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