沈伯洋為王偉忠抱不平 曝李四端訪前談40分鐘動漫

民進黨北市長參選人沈伯洋近期頻上媒體人的專訪，由於觀看效果超群，使媒體人被網友貼上綠營標籤。沈伯洋今赴士林區海光宮參拜，被問及此事，他透露，和李四端訪問前就有先聊了30、40分鐘；同時對於王偉忠遭貼標感到不公。

沈伯洋說，李四端是資深媒體人，非常會問問題，其實在訪談前就聊了30、40分鐘，聊了很多跟這個動漫相關政策，而且李對這個事情有興趣。後來，李也問了很多犀利問題，「大家都比較喜歡看腦力的激盪；喜歡看這種互相交鋒的感覺。」

他說，專訪邀約很多，也希望能夠進行，但團隊行程也很多，所以尋求平衡，對很多邀約也非常不好意思，盡量就是把時間排出來。

另外，媒體問到有關日前上王偉忠的節目，網友質疑成了「綠偉忠」。沈伯洋說，如果大家都有看過王偉忠之前的專訪的話，節目屬於閒聊式的，而且會想到什麼講什麼、非常聰明的人，這本來就是訪問風格，訪問他的時候也是一貫的風格。

沈伯洋說，那是一個令人開心的訪問，連訪問完後都坐著聊天，所以王被這樣攻擊，覺得很不公平。