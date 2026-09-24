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桃園選戰攻防！黃世杰批張善政科技執法宣導做半套 市府：政治操弄

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園科技執法上路多年，事前宣導工作如何執行，成為近日市長選戰藍綠攻防焦點。 聯合報系資料照
桃園科技執法上路多年，事前宣導工作如何執行，成為近日市長選戰藍綠攻防焦點。 聯合報系資料照

桃園實施科技執法多年，但實施前的宣導未能廣為周知引發民怨，市長張善政承諾市民卡APP將整合宣導期提醒民眾違規功能，結果再掀選舉攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰批張執政4年漠視市民聲音，選前才跟進他提出的政見，而市府新聞處長羅楚東回應黃「少一些政治操弄」。

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黃世杰指出，科技執法目的應該是降低事故、改善交通安全，而不是等民眾收到罰單，才知道道路規則已經改變。部分路口在標線、號誌或行車動線調整後，如果政府沒有做好前端宣導，民眾仍依照原有用路習慣行駛，就可能在短時間內連續違規、收到多張罰單。這些問題早就可以處理，張市府不是不知道，也不是沒有工具，「為什麼執政近4年不做，偏偏拖到選前才想到要做」。

黃世杰進一步指出，張市府提出的解方只做半套，民眾必須使用桃園市民卡APP並完成車號登錄，才能在宣導期間收到違規推播，未使用APP者則要到宣導期最後一個月才以簡訊提醒，等於把市民分成「有APP」與「沒APP」兩種等級。交通規則是所有用路人都必須遵守，政府有責任充分告知，不能把市民「知的權利」綁在特定APP上，「沒有下載APP、沒有綁定車號，難道就應該比較晚知道」。

黃世杰提出「科技執法合理化」，從源頭改善制度，由交通、警政等跨局處共同檢視道路設計、車流、事故及違規數據，建立公開透明的設置標準，上路前也要做好標線、告示與充分宣導，涉及行車動線或號誌調整，也應給予用路人合理適應時間，並建立勸導及通知機制。

黃世杰批，四年聽不見市民的聲音是無心；問題拖到選前才處理是無效率；黃世杰想好解方給他用也不會，那就是無能。未來當選會讓科技執法回到「預防事故」的初衷。

羅楚東則說，中秋節快到了，建議黃世杰少一點政治操弄，別讓市民每天聽來聽去，都是同樣的政治口水。

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