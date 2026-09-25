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北市長選戰 蔣萬安 關心秋節物資 沈伯洋 出席社宅開工

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣林麗玉／台北報導
中秋連假前夕，台北市長蔣萬安（左）昨天赴環南市場視察，攤商熱情送上菜頭與大蒜表達支持。記者張文玠／攝影
中秋連假前夕，台北市長蔣萬安（左）昨天赴環南市場視察，攤商熱情送上菜頭與大蒜表達支持。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安昨晨到環南市場視察秋節物資，過去外界認為萬華區選民結構偏綠，昨許多攤商熱情送上菜頭等，蔣萬安直言感受滿滿溫暖；對手沈伯洋昨出席大安區危老重建首例社宅動工，附近支持者儀式結束後，湧上要拍照簽名，瀰漫政治味。

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年底選戰倒數六十四天，又是中秋連假前一天，蔣萬安清晨六時視察環南市場節前營運，現場攤商、民眾與蔣萬安互動熱絡。環南市場自治會長林勝東拜土地公廟時，還講到祝福市長連任，「替台北市民做更多服務、更多事。」許多攤商見到蔣萬安來，也高興跑來合影簽名，蔣也來者不拒，握到每雙手、一起自拍。

由於萬華過去被認為選民結構偏綠，蔣萬安說，環南市場或各個市場攤商其實都很熱情。不管是合照、握手、遞上祝福的菜頭、蒜頭等，都有感受到滿滿溫暖。媒體問「有覺得萬安警報比洋流強？」蔣說，會持續這樣腳步，在基層聆聽大家心聲。

民進黨北市長參選人沈伯洋昨以立委身分，受邀出席北市大安區「黎孝好室」社宅動工，這也是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社宅案，沈致詞表示，北市有不少中央的地，過去幾年討論比較停滯，希望未來能通力合作、打通關節，釋出更多土地，讓示範案例愈來愈多。

動工儀式還沒結束，場外聚集逾廿名支持者要跟沈伯洋合照。家住附近的沈姓婦人說，看到沈伯洋很開心，拿包包要請他簽名；另名婦人表示，先前去沈伯洋的市場拜票場，通化、饒河夜市都擠不進去，昨天早上不到十時就到場等待。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨天出席台北市大安區「黎孝好室」社會住宅動土典禮。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨天出席台北市大安區「黎孝好室」社會住宅動土典禮。記者曾學仁／攝影

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