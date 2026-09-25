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藍營質疑 只有黃阿瑪借得到水域 基隆港務分公司：評估不影響才會有條件同意

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
「黃阿瑪」水上氣球昨晚正式點亮基隆港。記者季相儒／攝影
「黃阿瑪」水上氣球昨晚正式點亮基隆港。記者季相儒／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨晚在基隆港水域展出高十五公尺「黃阿瑪」水上氣球，賴清德總統親臨加持。市長謝國樑說，市府曾想借基隆港水域一天划龍舟被拒，卻就可借給「特殊人士」二個月，讓市府非常羨慕。基隆港務分公司回應，經評估不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

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高、寬各十五公尺的「黃阿瑪」水上氣球昨晚點亮基隆港，賴總統出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆四○○同樂會」開幕活動，從基隆四○○年歷史談城市未來，也肯定基隆市長參選人童子瑋提出的「點亮西岸」構想。

賴表示，基隆四○○年不只是回顧歷史，更重要是思考下一個四○○年方向，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展，他支持童子瑋提出以西國門中心、東岸旅運中心為方向，整合港區交通、觀光及商業機能。

謝國樑昨在議會提及，今年端午節前，市府曾向基隆港務單位想借一天划龍舟，立委林沛祥也居中協調，最後仍是一天都不借給基隆市府，對照「黃阿瑪」活動卻能一借兩個月，讓市府相當羨慕。

童子瑋競辦表示，不清楚市府划龍舟的相關規畫及港務公司的評估，黃阿瑪屬於靜態展覽，安全性、可控性都適合，從近期媒體關注度來看，對基隆城市宣傳效益有幫助，期盼未來市府也有能力規畫更好活動，讓市民有光榮感。

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