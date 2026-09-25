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教師節前夕…江啟臣拚教育 何欣純挺清潔員

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
教師節前夕，擔任過教職十年的國民黨台中市參選人江啟臣（右三）拋出六大教育優先政策。記者余采瀅／攝影
教師節前夕，擔任過教職十年的國民黨台中市參選人江啟臣（右三）拋出六大教育優先政策。記者余采瀅／攝影

台中市長選戰政見交鋒，民進黨參選人何欣純昨天提出「五大承諾」，清潔隊員夜點費加碼至兩百二十元、全國最高；國民黨參選人江啟臣則端出六大教育政策，承諾每年編列至少十億元改善校園設施。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋廿七日來台中助選，何欣純期盼「欣潮洋流」相互拉抬，江啟臣表示尊重，將按自己的節奏爭取支持。

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何欣純表示，清潔隊員是城市看不見的英雄，五大承諾包括夜點費由現行一百元至一百二十元加碼一百元，焚化廠及高風險勤務研議再加給；擴大編制、加速近千名臨時隊員轉正；下修垃圾車汰換年限並增設安全配備；升級雨衣、風扇衣等裝備並擴購大型家具破壞機具；環保志工隊業務費由每年兩萬四千元提高至六萬元。

江啟臣則在教師節前夕提出教育政策，除以十億元專款更新老舊校舍、廁所及跑道，並建立管教後盾、編列教師諮商預算；運用ＡＩ彙整報表公文為教師減壓，逐年調降代理教師比例；成立技職教育專責單位及職業探索中心；推動「雙語教學 Plus」，逐步達成「校校有外師」；另成立由市長召集的婦幼發展委員會，統籌托育與學前教育。

沈伯洋廿七日上午將先赴北區元保宮，與民進黨議員參選人打戰鬥陀螺，十時與何欣純從審計新村出發，沿綠園道走讀至市民廣場，再赴何欣純競總出席百工百業後援會授證授旗大會。何欣純說，兩人政見多有不謀而合之處，盼交流城市治理、相互拉抬。江啟臣則表示，台中是幸福宜居友善城市，歡迎各界來訪，每位參選人都有自己的選舉安排，他將持續深入各區，傾聽市民需求。

何欣純（右二）表示，她和沈伯洋在城市治理和未來想像上，有很多地方不謀而合，希望互相交流切磋，讓台北跟台中都更好。記者陳敬丰／攝影
何欣純（右二）表示，她和沈伯洋在城市治理和未來想像上，有很多地方不謀而合，希望互相交流切磋，讓台北跟台中都更好。記者陳敬丰／攝影

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