賴總統讚賞 張善政：有弦外之音

賴清德總統前天在民進黨行動中常會稱讚國民黨桃園市長張善政，引發地方藍綠政治攻防。綠營桃園市議員黃瓊慧昨指張善政二○一六年是無黨籍，現在加入藍營，質疑執政是否能維持中立；張善政強調，如果他變了一個人，總統應該就不會講那些話。

黃瓊慧肯定張善政以市民需求為優先，但也點出張時任行政院長是無黨籍，現在加入藍營，對能否延續當年服務不分藍綠，得打問號。她也向張善政抱怨藍營議員凌濤和詹江村，指凌、詹二人時常在議場做政治攻防，把全國性議題的政治攻防帶進議場，質問「這些問題跟桃園市民有什麼關係」。

「總統會稱讚我，就是因為我不分藍綠，只看事情，該做的做。」張善政也稱賴清德發言有「弦外之音」，就他的解讀，總統希望這次選舉不要看到有顏色的攻防；話鋒一轉，張也隱晦點出綠營議員余信憲質詢時替綠營市長參選人黃世杰遞辯論邀請，強調自己不樂見，但尊重議員質詢內容。

藍營部分人士認為賴清德稱讚張善政的行為是「捧殺」，刻意分化藍營內部團結。台北市長蔣萬安昨出席活動也被媒體追問看法，他除了肯定張善政治理桃園成績，也說「誰真正關心地方的民意，誰才是真正充滿敵意，其實大家都看得很清楚」。

藍營桃園市議員黃敬平表示，賴清德可能在向張善政釋放善意，因為相較其他有鮮明基本盤與政治系統的藍營要角，張的形象更容易被包裝成可以跨黨派合作的對象；同黨議員凌濤則認為，黃世杰在中常會前邀前總統蔡英文走訪大溪，又有農水署餐敘喊凍蒜、送雞蛋，可能踩到賴清德的紅線。