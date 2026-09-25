聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統讚賞 張善政：有弦外之音

聯合報／ 記者陳俊智林麗玉／連線報導
賴清德總統在民進黨中常會稱讚國民黨桃園市長張善政，張善政親回賴的話有弦外之音。記者陳俊智／攝影
賴清德總統在民進黨中常會稱讚國民黨桃園市長張善政，張善政親回賴的話有弦外之音。記者陳俊智／攝影

賴清德總統前天在民進黨行動中常會稱讚國民黨桃園市長張善政，引發地方藍綠政治攻防。綠營桃園市議員黃瓊慧昨指張善政二○一六年是無黨籍，現在加入藍營，質疑執政是否能維持中立；張善政強調，如果他變了一個人，總統應該就不會講那些話。

2026九合一選舉

黃瓊慧肯定張善政以市民需求為優先，但也點出張時任行政院長是無黨籍，現在加入藍營，對能否延續當年服務不分藍綠，得打問號。她也向張善政抱怨藍營議員凌濤和詹江村，指凌、詹二人時常在議場做政治攻防，把全國性議題的政治攻防帶進議場，質問「這些問題跟桃園市民有什麼關係」。

「總統會稱讚我，就是因為我不分藍綠，只看事情，該做的做。」張善政也稱賴清德發言有「弦外之音」，就他的解讀，總統希望這次選舉不要看到有顏色的攻防；話鋒一轉，張也隱晦點出綠營議員余信憲質詢時替綠營市長參選人黃世杰遞辯論邀請，強調自己不樂見，但尊重議員質詢內容。

藍營部分人士認為賴清德稱讚張善政的行為是「捧殺」，刻意分化藍營內部團結。台北市長蔣萬安昨出席活動也被媒體追問看法，他除了肯定張善政治理桃園成績，也說「誰真正關心地方的民意，誰才是真正充滿敵意，其實大家都看得很清楚」。

藍營桃園市議員黃敬平表示，賴清德可能在向張善政釋放善意，因為相較其他有鮮明基本盤與政治系統的藍營要角，張的形象更容易被包裝成可以跨黨派合作的對象；同黨議員凌濤則認為，黃世杰在中常會前邀前總統蔡英文走訪大溪，又有農水署餐敘喊凍蒜、送雞蛋，可能踩到賴清德的紅線。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獲賴清德稱讚 張善政：總統的話有弦外之音

賴清德捧張善政…稱「4年前已知鄭運鵬不會贏」 藍：凸顯綠營內部不和

賴清德輔選怪招…替黃世杰站台 卻大讚張善政

【重磅快評】賴總統對張善政的真心話 也該説給自己聽

相關新聞

新北市長陸戰 李四川鶯歌衝刺 蘇巧慧新莊造勢

新北市長選戰白熱化，國民黨市長參選人李四川昨成立鶯歌區競總，醫師、軍榮眷後援會也成軍，李自信地表示，新北廿九區每一區都是本命區，對綠營祭出府院黨大咖牌，李強調，最大靠山是四○四萬市民，將持續深入各區傾聽民意，也強調「藍白合選前或選後都不會改變」。

北市長選戰 蔣萬安 關心秋節物資 沈伯洋 出席社宅開工

台北市長蔣萬安昨晨到環南市場視察秋節物資，過去外界認為萬華區選民結構偏綠，昨許多攤商熱情送上菜頭等，蔣萬安直言感受滿滿溫暖；對手沈伯洋昨出席大安區危老重建首例社宅動工，附近支持者儀式結束後，湧上要拍照簽名，瀰漫政治味。

藍營質疑 只有黃阿瑪借得到水域 基隆港務分公司：評估不影響才會有條件同意

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨晚在基隆港水域展出高十五公尺「黃阿瑪」水上氣球，賴清德總統親臨加持。市長謝國樑說，市府曾想借基隆港水域一天划龍舟被拒，卻就可借給「特殊人士」二個月，讓市府非常羨慕。基隆港務分公司回應，經評估不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

教師節前夕…江啟臣拚教育 何欣純挺清潔員

台中市長選戰政見交鋒，民進黨參選人何欣純昨天提出「五大承諾」，清潔隊員夜點費加碼至兩百二十元、全國最高；國民黨參選人江啟臣則端出六大教育政策，承諾每年編列至少十億元改善校園設施。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋廿七日來台中助選，何欣純期盼「欣潮洋流」相互拉抬，江啟臣表示尊重，將按自己的節奏爭取支持。

賴總統讚賞 張善政：有弦外之音

賴清德總統前天在民進黨行動中常會稱讚國民黨桃園市長張善政，引發地方藍綠政治攻防。綠營桃園市議員黃瓊慧昨指張善政二○一六年是無黨籍，現在加入藍營，質疑執政是否能維持中立；張善政強調，如果他變了一個人，總統應該就不會講那些話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。